Nihal Candan’ın Partisi Tepki Çekmişti: Başsavcılıktan “Neden Tahliye Oldu?” Açıklaması

Kardeşi Bahar Candan ile birlikte suç örgütüne üye olma ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde sağlık sorunları yaşadığı için tahliye edildiği basına yansımıştı. Cezaevinden çıktan sonraki hem açıklamaları hem de yaşantısıyla dikkat çeken Nihal Candan, son olarak verdiği parti ile tepki çekmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Nihal Candan’ın cezaevinden tahliye edilmesinin sebebinin sağlık olmadığını açıkladı.