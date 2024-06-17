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Nihal Candan’ın Partisi Tepki Çekmişti: Başsavcılıktan “Neden Tahliye Oldu?” Açıklaması

Nihal Candan’ın Partisi Tepki Çekmişti: Başsavcılıktan “Neden Tahliye Oldu?” Açıklaması

Nihal Candan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 18:22

Kardeşi Bahar Candan ile birlikte suç örgütüne üye olma ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde sağlık sorunları yaşadığı için tahliye edildiği basına yansımıştı. Cezaevinden çıktan sonraki hem açıklamaları hem de yaşantısıyla dikkat çeken Nihal Candan, son olarak verdiği parti ile tepki çekmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Nihal Candan’ın cezaevinden tahliye edilmesinin sebebinin sağlık olmadığını açıkladı.

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Candan kardeşler, 16 Aralık 2023’te dolandırıcılık yapan suç örgütüyle ilişkili oldukları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Candan kardeşler, 16 Aralık 2023’te dolandırıcılık yapan suç örgütüyle ilişkili oldukları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinde 37 kiloya kadar düştüğü iddia edilen Nihal Candan, 26 Mart 2024’te cezaevinden tahliye olarak tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.

Cezaevinde 37 kiloya kadar düştüğü iddia edilen Nihal Candan, 26 Mart 2024’te cezaevinden tahliye olarak tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.

Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde düzenlediği partiyle tepki çekmiş ve sağlık durumuyla ilgili tahliyesi tartışılmaya başlanmıştı.

Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde düzenlediği partiyle tepki çekmiş ve sağlık durumuyla ilgili tahliyesi tartışılmaya başlanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Nihal Candan’ın tahliyesinde sağlık sorunlarının birinci neden olmadığını açıkladı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Nihal Candan’ın tahliyesinde sağlık sorunlarının birinci neden olmadığını açıkladı.

Nihal Candan, örgüt içerisindeki konumu, katıldığı eylem sayısı, tutuklulukta geçirdiği süre ve olumsuz sağlık durumu ile ilgili edinilen bilgiler dikkate alınarak tahliye edilmiş.

Nihal Candan, örgüt içerisindeki konumu, katıldığı eylem sayısı, tutuklulukta geçirdiği süre ve olumsuz sağlık durumu ile ilgili edinilen bilgiler dikkate alınarak tahliye edilmiş.
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Kardeşi Bahar Candan yönünden ise; örgütteki konumu ve katıldığı eylem sayısı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verildiği kaydedildi.

Kardeşi Bahar Candan yönünden ise; örgütteki konumu ve katıldığı eylem sayısı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verildiği kaydedildi.

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