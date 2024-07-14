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Kontrol İçin Hastaneye Giden Nuri Alço Apar Topar Ameliyata Alındı!

Kontrol İçin Hastaneye Giden Nuri Alço Apar Topar Ameliyata Alındı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.07.2024 - 14:40

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam efsanesi Nuri Alço kontrol için hastaneye gitmişti. Usta isim apar topar ameliyata alınınca tüm sevenlerini endişelendirdi.

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Geçtiğimiz aylarda yaşadığı rahatsızlık sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti.

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı rahatsızlık sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti.

73 yaşındaki usta sanatçıdan gelen korkutan haber sonrası açıklama yapan hastaneden şu ifadeler gelmişti:

73 yaşındaki usta sanatçıdan gelen korkutan haber sonrası açıklama yapan hastaneden şu ifadeler gelmişti:

'Sanatçı Nuri Alço Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır'

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta isim yeniden sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi.

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta isim yeniden sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi.

tv100'ün haberine göre; Nuri Alço rutin bir kontrol için hastaneye gitmişti. Usta oyuncu doktorların yaptığı muayeneden sonra acilen ameliyata alındı.

tv100'ün haberine göre; Nuri Alço rutin bir kontrol için hastaneye gitmişti. Usta oyuncu doktorların yaptığı muayeneden sonra acilen ameliyata alındı.

Kornea nakli ameliyatı geçirdiği ortaya çıkan Nuri Alço'nun iyi geçtiği belirtilen operasyonunun ardından ilk karesi de yayınlandı.

Kornea nakli ameliyatı geçirdiği ortaya çıkan Nuri Alço'nun iyi geçtiği belirtilen operasyonunun ardından ilk karesi de yayınlandı.

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