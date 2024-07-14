Kontrol İçin Hastaneye Giden Nuri Alço Apar Topar Ameliyata Alındı!
Kontrol İçin Hastaneye Giden Nuri Alço Apar Topar Ameliyata Alındı!
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Geçtiğimiz aylarda yaşadığı rahatsızlık sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti.
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73 yaşındaki usta sanatçıdan gelen korkutan haber sonrası açıklama yapan hastaneden şu ifadeler gelmişti:
Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta isim yeniden sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi.
tv100'ün haberine göre; Nuri Alço rutin bir kontrol için hastaneye gitmişti. Usta oyuncu doktorların yaptığı muayeneden sonra acilen ameliyata alındı.
Kornea nakli ameliyatı geçirdiği ortaya çıkan Nuri Alço'nun iyi geçtiği belirtilen operasyonunun ardından ilk karesi de yayınlandı.
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