Gülben Ergen'den Eski Kaos Defterlerini Açıp Bu Sefer de Bikinili Haline Sataşan Seren Serengil'e İnce Cevap!

Aralarındaki tansiyonun bir an olsun düşmediği Gülben Ergen ve Seren Serengil kaosu uzun zamanın ardından yeniden alevlendi. Ortalığı yeniden karıştırma kararı alan Seren Serengil'in bikinili haline fena sözler söylediği Gülben Ergen'den göndermeli bir cevap geldi.