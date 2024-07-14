Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Gülben Ergen'den Eski Kaos Defterlerini Açıp Bu Sefer de Bikinili Haline Sataşan Seren Serengil'e İnce Cevap!

Gülben Ergen'den Eski Kaos Defterlerini Açıp Bu Sefer de Bikinili Haline Sataşan Seren Serengil'e İnce Cevap!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.07.2024 - 10:52

Aralarındaki tansiyonun bir an olsun düşmediği Gülben Ergen ve Seren Serengil kaosu uzun zamanın ardından yeniden alevlendi. Ortalığı yeniden karıştırma kararı alan Seren Serengil'in bikinili haline fena sözler söylediği Gülben Ergen'den göndermeli bir cevap geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bilenler bilir, magazin dünyasının ikonik ikilisi Seren Serengil ve Gülben Ergen bir dönemler epey yakın arkadaştı.

Bilenler bilir, magazin dünyasının ikonik ikilisi Seren Serengil ve Gülben Ergen bir dönemler epey yakın arkadaştı.

Ardından bir anda araları buz kesen iki ünlü isim sadece arkadaşlığını bitirmekle kalmayıp mazisi kabarık bir kavgasının öncüsü oldular.

Ardından bir anda araları buz kesen iki ünlü isim sadece arkadaşlığını bitirmekle kalmayıp mazisi kabarık bir kavgasının öncüsü oldular.

Birbirlerine olan nefretlerinin apayrı bir boyut kazandığına şahit olduğumuz husumetlilerden Seren Serengil uzun zaman sonra rasta yaptıran Ergen'e sataşma kararı aldı.

Birbirlerine olan nefretlerinin apayrı bir boyut kazandığına şahit olduğumuz husumetlilerden Seren Serengil uzun zaman sonra rasta yaptıran Ergen'e sataşma kararı aldı.

Gülben Ergen'e "koca kafalı" diyerek yeniden tartışmanın fitilini ateşleyen Serengil ortalığı yeniden karıştırdı desek yeridir:

Serengil daha sonra da tarzını değiştirip "Nanik" şarkısıyla dikkat çeken Gülben Ergen'in tatilde çekilmiş bikinili fotoğraflarının şoplu olduğunu savunup görüntüler paylaşarak ateş püskürdü.

Serengil daha sonra da tarzını değiştirip "Nanik" şarkısıyla dikkat çeken Gülben Ergen'in tatilde çekilmiş bikinili fotoğraflarının şoplu olduğunu savunup görüntüler paylaşarak ateş püskürdü.

Tüm detayları da bu içeriğimizde vermiştik:

Gülben Ergen de tabii bu laf atmanın dozunu hızla arttıran Serengil'in paylaşımlarına sessiz kalmayıp cevap niteliğinde mayolu pozunu paylaştı.

Gülben Ergen de tabii bu laf atmanın dozunu hızla arttıran Serengil'in paylaşımlarına sessiz kalmayıp cevap niteliğinde mayolu pozunu paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Herhangi bir paylaşımına ya da hikayesine Seren Serengil'in adını dahi eklemeyen Gülben Ergen'in "sakin olun" notlu paylaşımı elbette dikkatlerden kaçmadı.

Herhangi bir paylaşımına ya da hikayesine Seren Serengil'in adını dahi eklemeyen Gülben Ergen'in "sakin olun" notlu paylaşımı elbette dikkatlerden kaçmadı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın