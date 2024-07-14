Gülben Ergen'den Eski Kaos Defterlerini Açıp Bu Sefer de Bikinili Haline Sataşan Seren Serengil'e İnce Cevap!
Gülben Ergen'den Eski Kaos Defterlerini Açıp Bu Sefer de Bikinili Haline Sataşan Seren Serengil'e İnce Cevap!
Aralarındaki tansiyonun bir an olsun düşmediği Gülben Ergen ve Seren Serengil kaosu uzun zamanın ardından yeniden alevlendi. Ortalığı yeniden karıştırma kararı alan Seren Serengil'in bikinili haline fena sözler söylediği Gülben Ergen'den göndermeli bir cevap geldi.
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Bilenler bilir, magazin dünyasının ikonik ikilisi Seren Serengil ve Gülben Ergen bir dönemler epey yakın arkadaştı.
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Ardından bir anda araları buz kesen iki ünlü isim sadece arkadaşlığını bitirmekle kalmayıp mazisi kabarık bir kavgasının öncüsü oldular.
Birbirlerine olan nefretlerinin apayrı bir boyut kazandığına şahit olduğumuz husumetlilerden Seren Serengil uzun zaman sonra rasta yaptıran Ergen'e sataşma kararı aldı.
Serengil daha sonra da tarzını değiştirip "Nanik" şarkısıyla dikkat çeken Gülben Ergen'in tatilde çekilmiş bikinili fotoğraflarının şoplu olduğunu savunup görüntüler paylaşarak ateş püskürdü.
Gülben Ergen de tabii bu laf atmanın dozunu hızla arttıran Serengil'in paylaşımlarına sessiz kalmayıp cevap niteliğinde mayolu pozunu paylaştı.
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Herhangi bir paylaşımına ya da hikayesine Seren Serengil'in adını dahi eklemeyen Gülben Ergen'in "sakin olun" notlu paylaşımı elbette dikkatlerden kaçmadı.
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