Yüzündeki İzlerden Kurtulunca Serenay Sarıkaya'ya Dönüşen İzel'den Tatlı Sert Bir Açıklama Geldi!

Sevgilisi Hakan Verbiç'le birlikte Çeşme'de tatil yaparken bir fotoğraf paylaşan İzel'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya benzetilen şarkıcı İzel'den çok geçmeden açıklama geldi.