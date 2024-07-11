Yüzündeki İzlerden Kurtulunca Serenay Sarıkaya'ya Dönüşen İzel'den Tatlı Sert Bir Açıklama Geldi!
Yüzündeki İzlerden Kurtulunca Serenay Sarıkaya'ya Dönüşen İzel'den Tatlı Sert Bir Açıklama Geldi!
Sevgilisi Hakan Verbiç'le birlikte Çeşme'de tatil yaparken bir fotoğraf paylaşan İzel'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya benzetilen şarkıcı İzel'den çok geçmeden açıklama geldi.
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İlk albümleri 'Özledim' ile 90'lı yılların vazgeçilmez grubu olan İzel-Çelik-Ercan üçlüsü o dönemin en sevilen isimlerinden olmuştu.
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Çelik'in grubu bırakması ekibin dağılmasına neden olmuş ve bu durum sevenlerini hayli üzmüştü. Ekibin her üyesi gibi İzel Çeliköz de kariyerine tek başına devam etti.
"Düşer O" ve "Işıklı Yol" gibi birçok unutulmaz parçaya imza atan İzel kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam etmişti.
Son dönemlerde yüzünde meydana gelen izlerden sonra makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaşıp kendisini eleştirenlere çıkışan ünlü şarkıcı "Buyrun, bu da fotoshopsuz, filtresiz ve hatta sıfır makyaj bir fotoğrafım. Çok doğal ve güzel bulduğum bir kare" diyip devam etmişti:
"Ben bu fotoshop, sosyal medyadaki saldırılardan çok sıkıldım."
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Bu sefer de bambaşka bir konuyla gündeme gelen İzel, bir süredir aşk yaşadığı Hakan Verbiç ile soluğu Çeşme'de almıştı. Ünlü şarkıcınının bu paylaşımı görenlere "Bu sen misin?" diye sordurttu.
Eski halinden eser kalmayan İzel, Serenay Sarıkaya'ya benzetilme yorumlarının alıp başını gitmesinden sonra açıklama yapma gereği duydu
"Ve bir benzetme daha🙂Bu sefer de, güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni tabiki mutlu eder" diyen ünlü şarkıcı "Sürekli benden oldukça genç güzel birilerine benzetmeniz, ne kadar hoş olsa da hiç kendi gençliğime benzediğimi düşünmediniz mi???" ifadeleriyle tepkisini tatlı sert şekilde gösterdi.
İzel ayrıca, gündem olan karesinde herhangi bir shop olmadığına değinip "NOT: Bu arada ne kadar inanmasananızda bu fotoğrafta fotoshop hiç yok sadece cildim için çok ince ve basit bir filtre var. Herkese güzel günler, sevgiler🤍" açıklamasında bulundu.
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