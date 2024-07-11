Türk Müziğinin İki Dev İsmi Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe Yıllar Sonra Beraber Sahneye Çıkıncı Ortalık İnledi!
Türk Müziğinin İki Dev İsmi Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe Yıllar Sonra Beraber Sahneye Çıkıncı Ortalık İnledi!
Konser maratonuna devam eden Ebru Gündeş, geçtiğimiz akşam verdiği konserinde sahneye Yıldız Tilbe'yi davet etti. Yıllar sonra sahneye çıkan iki dev ismin karşılıklı göbek attığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Türk Arabesk müziğinin en sevilen kadın sanatçılarından olan Ebru Gündeş son dönemlerde aşk hayatı ve sürpriz birlikteliğiyle gündemdeydi biliyorsunuz.
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Kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir'le Dubai'de gizlice nikah masasına oturduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcının evliliğine dair çıkan her detay yakından takip edilir olmuştu.
Özel yaşantısıyla sıkça manşetlerimize konu olan Ebru Gündeş, bu sefer vites arttırdığı konser maratonuyla öne çıktı.
Geçtiğimiz akşam İzmir'in Çeşme ilçesinde sahne alan Gündeş, izleyiciler arasındaki Yıldız Tilbe de sahnesine davet edince olanlar oldu!
Yıllar sonra yeniden beraber sahnede izlediğimiz ikilinin o anları da buraya bırakıyoruz...
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Şimdi de unutulmaz anlara gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim:
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