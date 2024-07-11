Ölümden Dönmüştü: Ahu Tuğba ve Kızı Anjelik Calvin Miami'de Bir Kez Daha Kaza Geçirdi!
Ölümden Dönmüştü: Ahu Tuğba ve Kızı Anjelik Calvin Miami'de Bir Kez Daha Kaza Geçirdi!
Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Ahu Tuğba, nisan ayında trafik kazası haberiyle tüm sevenlerini korkutmuştu. magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'i haberine göre; efsane isim kızı Anjelik Calvin ile Miami'de ikinci kez trafik kazası geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
80'li ve 90'lı yıllarda yayınlanan sayısız yapımda izlediğimiz Ahu Tuğba oldukça uzun zamandır, 1991'de Arnavut asıllı Amerikalı Doktor Timmy Alejtanij ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Anjelik'le Amerika'da yaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Usta oyuncu geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği korkunç trafik kazasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. 9 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.
Kazada kaburgaları kırılan Tuğba taburcu olduktan sonra "İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum, mamayla besleniyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" açıklamasıyla endişelendirmişti.
Anjelik, haziran ayında yeniden hastaneye kaldırılan annesinin KOAH hastası olduğunu söyleyip; "Vücudundaki oksijen seviyesi düşmüştü. Ambulans yetişmeseydi her şey daha da kötü olabilirdi. Kalp damarları açıldı. Annem, burnundan rahat nefes alamıyor, burnunda kemik ve nodüller var" açıklamasında bulunmuştu.
magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'i haberine göre; Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin bir kez daha ölümden döndü. Miami'de aracıyla trafikte kırmızı ışıkta bekleyen anne ve kıza bir başka sürücünün kural tanımadan hızla çarpıp kaçtığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Korku yaşayan Tuğba, "Biz araçta kırmızı ışıkta beklerken, tanımadığımız başka bir aracın şoförü bize hızla çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bulunduğumuz araba havalandı tekrar yerine oturdu" dedi.
Ardından da "Resmen kızımla ölümden döndük. Ben sabah evden çıkarken mutlaka Ayetel Kürsi'yi okurum. Bir de okumasak kazada öleceğiz demek ki" sözlerini ekledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın