Tatilde Eşi Anıl Altan'la Boy Gösteren Pelin Akil Bu Sefer de İkizlerine Kurbağalama Yüzme Dersi Verdi
Tatilde Eşi Anıl Altan'la Boy Gösteren Pelin Akil Bu Sefer de İkizlerine Kurbağalama Yüzme Dersi Verdi
Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz Pelin Akil, şu sıralar boşacağı iddialarıyla gündeme gelen eşi Anıl Altan ve ikizleriyle denizin keyfini çıkarıyor. Tatil pozlarını paylaşmaya devam eden Pelin Akil'in karanlık çöktükten sonra kızlarına 'kurbağalama nasıl yüzülür?' dersi verdiği anlar herkesi kırdı geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışıp rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ve Anıl Altan ikilisi uzun zaman boyunca magazinin gözde çiftleri arasında gösteriliyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada da bir hayli sevilen çift 2016 yılında nikah masasına oturmuş, 2019 yılında ise Alin ve Lina adını verdikleri ikizlerini kucaklarına almışlardı.
Son birkaç aydır aydır evliliklerine nazar değdiği konuşulan ikili hakkında çıkan "Anıl Altan ve Pelin Akil boşanıyor" iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ardından Pelin Akil'in "Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an." demesi elbette kafaları bir kez daha karıştırmıştı.
Dizi sezonunun kapanmasından sonra kendilerini deniz ve kuma bırakan ünlü çiftten yine ve yeniden "Her şey yolunda..." mesajı veren tatil kareleri geldi bu sefer.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ailesiyle çıktığı tatilden birçok paylaşım yapan Pelin Akil'in eşi Anıl Altan'la verdiği pozlarsa çok daha fazla dikkat çekti desek yalan olmaz tabii.
Bunun yanı sıra kızları Alin ve Lina'yla da doyasıya eğlenen ünlü oyuncu son paylaşımıyla yüzleri güldürmeyi başardı.
Akil, güneş battıktan sonra ikizleriyle havuz keyfi yaptığı anları paylaştı. Kızlarına kurbağalama yüzmeyi öğreten oyuncunun vıraklaması ise kırdı geçirdi.
Hadi gelin o anları da beraber izleyelim👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın