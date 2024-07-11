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Mahsun Kırmızıgül Seçim Sonuçlarından Sonra "İranlı Kadınların Yanındayım" Diyerek Destek Çıktı!

Mahsun Kırmızıgül Seçim Sonuçlarından Sonra "İranlı Kadınların Yanındayım" Diyerek Destek Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.07.2024 - 15:49

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Mesud Pezeşkiyan'ın kazanmasından sonra, 'İranlı kadınların yanındayım' başlıklı bir gönderi yayınlayan Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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Hepimizin Mahsun Kırmızıgül adıyla tanıdığı ancak gerçek ismi Abdullah Bazencir olan ünlü sanatçı yıllar içerisinde hayran kitlesini hızla büyütmeyi başardı.

Hepimizin Mahsun Kırmızıgül adıyla tanıdığı ancak gerçek ismi Abdullah Bazencir olan ünlü sanatçı yıllar içerisinde hayran kitlesini hızla büyütmeyi başardı.

Müzik ve sinema kariyerini aynı anda ilerleten Kırmızıgül, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare, Mucize, Prestij Meselesi gibi beyazperdede rekor kıran yapımlara da imza attı.

Müzik ve sinema kariyerini aynı anda ilerleten Kırmızıgül, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare, Mucize, Prestij Meselesi gibi beyazperdede rekor kıran yapımlara da imza attı.

Birçok şarkıcısıyla da hafızalarımıza kazınan Mahsun Kırmızıgül kariyeri kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Aynı zamanda toplumsal olaylara yaklaşımıyla da adından söz ettiriyor.

Birçok şarkıcısıyla da hafızalarımıza kazınan Mahsun Kırmızıgül kariyeri kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Aynı zamanda toplumsal olaylara yaklaşımıyla da adından söz ettiriyor.

Belki takip etmişsinizdir, İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminden Azeri Türk'ü reformist Mesud Pezeşkiyan,rakibi Said Celili'ye karşı verdiği mücadeleyi kazandı.

Belki takip etmişsinizdir, İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminden Azeri Türk'ü reformist Mesud Pezeşkiyan,rakibi Said Celili'ye karşı verdiği mücadeleyi kazandı.

Kırmızıgül, geçtiğimiz aylarda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra koltuğa oturan Mesud Pezeşkiyan'ın galibiyetinden sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kırmızıgül, geçtiğimiz aylarda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra koltuğa oturan Mesud Pezeşkiyan'ın galibiyetinden sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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"İranlı kadınların yanındayım. Şiddete maruz kalmış tüm dünya kadınlarının yanındayım" diyerek sosyal medyadan paylaşım yapan ünlü sanatçı şu ifadeleri de ekledi:

"İranlı kadınların yanındayım. Şiddete maruz kalmış tüm dünya kadınlarının yanındayım" diyerek sosyal medyadan paylaşım yapan ünlü sanatçı şu ifadeleri de ekledi:

"Bizi doğuran amasız, eğersiz, çünküsüz bir tek seven annelerimizdir. Dünyamızın güneşi olan annelerin ölene kadar yanındayım. Onlar dünyamızın ışığıdır. O ışık söndüğünde yerine hiç bir şeyi koyamazsınız."

"Bizi doğuran amasız, eğersiz, çünküsüz bir tek seven annelerimizdir. Dünyamızın güneşi olan annelerin ölene kadar yanındayım. Onlar dünyamızın ışığıdır. O ışık söndüğünde yerine hiç bir şeyi koyamazsınız."

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