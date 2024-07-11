Rapçi Alizade Goygoyuna Kızı Dilan Çıtak'la Kaos Yaşayan İbrahim Tatlıses'i Alet Edince Olanlar Oldu!

Dilan Çıtak'ın isim vermeden yaptığı 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli' paylaşımı sonrası oklar İbrahim Tatlıses'e çevrilmişti. Ortalığın bir hayli karıştığı zamanda rapçi Alizade'nin ünlü türkücüyü goygoylarına alet etmesi ortalığı kırdı geçirdi.