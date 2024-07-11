Rapçi Alizade Goygoyuna Kızı Dilan Çıtak'la Kaos Yaşayan İbrahim Tatlıses'i Alet Edince Olanlar Oldu!
Rapçi Alizade Goygoyuna Kızı Dilan Çıtak'la Kaos Yaşayan İbrahim Tatlıses'i Alet Edince Olanlar Oldu!
Dilan Çıtak'ın isim vermeden yaptığı 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli' paylaşımı sonrası oklar İbrahim Tatlıses'e çevrilmişti. Ortalığın bir hayli karıştığı zamanda rapçi Alizade'nin ünlü türkücüyü goygoylarına alet etmesi ortalığı kırdı geçirdi.
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İbrahim Tatlıses, Işık Çıtak'la olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak'ı 23 yıl sonra kabul etmişti hatırlarsınız.
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Babasıyla aralarının bazen buz gibi bazen de sıcacık olduğunu gördüğümüz Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli" diyerek yaptığı açıklamasıyla gündemi ayağa kaldırdı.
Baba-kızın gerginliği sonrası tarafını "Babam" yazılı bir story ile gösterme gereksinimi duyan İdo Tatlıses de kardeşini takipten çıkmıştı.
Gündemin bir hayli karışık olduğu anlarda ortaya bir de rapçi Alizade çıktı! Şarkıları kadar bi' garip paylaşımlarıyla da öne çıkan Alizade yine sosyal medyada çok konuşulacak bir gönderiye imza attı.
İbrahim Tatlıses'in shoplu bir fotoğrafını kendisininkiyle yan yana paylaşan Alizade, "İbrahim Tatlıses bu benim tip yeah" notunu düştü.
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O kareyi görenler önce neye uğradığını şaşırdı tabii. Sonrasında herkesi kırıp geçiren poz dillere düştü...
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