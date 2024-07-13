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Eyvahlar Olsun Cüneyd Efendi! Mert Yazıcıoğlu'nun Denizden Çıkarkenki Anları "Bu Senenin Zirvesi" Dedirtti

Eyvahlar Olsun Cüneyd Efendi! Mert Yazıcıoğlu'nun Denizden Çıkarkenki Anları "Bu Senenin Zirvesi" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 13:14

Cüneyd Efendi rolüyle kalplerde bir kez daha tat kuran Mert Yazıcıoğlu ,Dizi sezonunun tatile girmesiyle kendini serin sulara attı. Yakışıklı oyuncunun denizden çıkarkenki halleri yorum yağmuruna tutuldu.

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Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd Efendi rolüyle büyük bir ilgi gören ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mert Yazıcıoğlu, dizi sezonunun sona ermesine rağmen hâlâ konuşulmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd Efendi rolüyle büyük bir ilgi gören ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mert Yazıcıoğlu, dizi sezonunun sona ermesine rağmen hâlâ konuşulmaya devam ediliyor.

Bambaşka yönlerini izleyiciye gösterirken yeteneği ve yakışıklılığı ile bir kez daha hafızlara kazınan Yazıcıoğlu'nun hayran kitlesi gün geçtikçe artıyor.

Bambaşka yönlerini izleyiciye gösterirken yeteneği ve yakışıklılığı ile bir kez daha hafızlara kazınan Yazıcıoğlu'nun hayran kitlesi gün geçtikçe artıyor.

Yaza erken bir başlangıç yapan Yazıcıoğlu'nun Kerem Bürsin'le bu karesi ayrı olay olmuş ikiliye övgü dolu yorumlar yağmıştı, belki hatırlarsınız.

Yaza erken bir başlangıç yapan Yazıcıoğlu'nun Kerem Bürsin'le bu karesi ayrı olay olmuş ikiliye övgü dolu yorumlar yağmıştı, belki hatırlarsınız.

Soluğu tekrardan Bodrum'da alan yakışıklı oyuncu denizden çıkarken kameralara yakalandı. Tatil'in keyfini çıkartan nam-ı diğer Cüneyd efendiye yorum yağdı.

Soluğu tekrardan Bodrum'da alan yakışıklı oyuncu denizden çıkarken kameralara yakalandı. Tatil'in keyfini çıkartan nam-ı diğer Cüneyd efendiye yorum yağdı.

Umut Enver'in kamerasına yakalanan ünlü ismin bu görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.

Umut Enver'in kamerasına yakalanan ünlü ismin bu görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.
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