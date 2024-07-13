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Seren Serengil Başıboş Köpeklere Yönelik Kanun Teklifinin Ardından Çocuğunu Sokağa Bırakanlara Sitem Etti!

Seren Serengil Başıboş Köpeklere Yönelik Kanun Teklifinin Ardından Çocuğunu Sokağa Bırakanlara Sitem Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 11:10

A Milli Takımımızın çeyrek finale yükselmesinin ardından Seren Serengil'in yapay zekayla köpeklere milli takım forması giydirdiği paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz gün çıkan başıboş köpeklere yönelik yasanın ardından bir video paylaşarak sitem eden ismin sözleri yine olay oldu.

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Magazin kaoslarının bilinen ismi Seren Serengil'i şu sıralar büyük ses uyandıran başıboş köpek yasasına verdiği tepkilerle sık sık konuşur olduk.

Magazin kaoslarının bilinen ismi Seren Serengil'i şu sıralar büyük ses uyandıran başıboş köpek yasasına verdiği tepkilerle sık sık konuşur olduk.

Geçtiğimiz haftalarda A Milli Takımımızın çeyrek finale yükselmesinin ardından Seren Serengil'in yapay zekayla köpeklere milli takım forması giydirdiği paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda A Milli Takımımızın çeyrek finale yükselmesinin ardından Seren Serengil'in yapay zekayla köpeklere milli takım forması giydirdiği paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulunan binlerce kişi, "Seren Serengil hemen tutuklansın" şeklinde tepkilerini dile getirmişti. Gelen eleştirilerin ardından Serengil, suç duyurusunda bulunacağını açıklayarak gündemi sarsmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulunan binlerce kişi, "Seren Serengil hemen tutuklansın" şeklinde tepkilerini dile getirmişti. Gelen eleştirilerin ardından Serengil, suç duyurusunda bulunacağını açıklayarak gündemi sarsmıştı.

Geçtiğimiz gün, başıboş sokak köpeklerine yönelik kanun teklifi, "hayvanlarımızın bulundukları yerden alınması, sağlıklı barınaklarda bulundurulması ve güçlü bir şekilde sahiplendirilme anlayışı taşıyan bir özelliği taşıyor. Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötenazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz. Kanun emrine uymayanlara da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören bir yaptırımı getiriyoruz.” şeklinde belli olmuştu.

Geçtiğimiz gün, başıboş sokak köpeklerine yönelik kanun teklifi, "hayvanlarımızın bulundukları yerden alınması, sağlıklı barınaklarda bulundurulması ve güçlü bir şekilde sahiplendirilme anlayışı taşıyan bir özelliği taşıyor. Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötenazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz. Kanun emrine uymayanlara da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören bir yaptırımı getiriyoruz.” şeklinde belli olmuştu.

Seren Serengil'in yeni yasa teklifine gösterdiği tepkiyle çok konuşuldu.“6 yaşındaki çocuğunuzu sokağa bırakıyorsunuz, sa’pığı var man’yağı var, araba çarpabilir, kaçırılabilir. Sonra köpekten korktu araba çarptı köpek mesul diyorsunuz. Yok öyle şey!. Bize niye birşey yapmıyorlar?” ifadelerini kullanan isim tepki çekti.

Seren Serengil'in yeni yasa teklifine gösterdiği tepkiyle çok konuşuldu.“6 yaşındaki çocuğunuzu sokağa bırakıyorsunuz, sa’pığı var man’yağı var, araba çarpabilir, kaçırılabilir. Sonra köpekten korktu araba çarptı köpek mesul diyorsunuz. Yok öyle şey!. Bize niye birşey yapmıyorlar?” ifadelerini kullanan isim tepki çekti.
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