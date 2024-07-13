Seren Serengil Başıboş Köpeklere Yönelik Kanun Teklifinin Ardından Çocuğunu Sokağa Bırakanlara Sitem Etti!

A Milli Takımımızın çeyrek finale yükselmesinin ardından Seren Serengil'in yapay zekayla köpeklere milli takım forması giydirdiği paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz gün çıkan başıboş köpeklere yönelik yasanın ardından bir video paylaşarak sitem eden ismin sözleri yine olay oldu.