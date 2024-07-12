Dilan Çıtak Yanında Olmadı: Kalp Kapakçığı Ameliyatı Başarılı Geçen İbrahim Tatlıses Yoğun Bakıma Alındı
Dilan Çıtak Yanında Olmadı: Kalp Kapakçığı Ameliyatı Başarılı Geçen İbrahim Tatlıses Yoğun Bakıma Alındı
Geçtiğimiz gün konserinde kalbinden ameliyat geçireceğini söyleyen İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamamıştı. Seyirciden helallik isteyen ünlü ismin ameliyatı başarılı geçti.
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İbrahim Tatlıses, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Konserde, 'Mavi Mavi', 'Dom Dom Kurşunu', 'Bebeğim', 'Nankör Kedi' ve 'Esmersen Güzelsin' gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Tatlıses duygusal anlar yaşadı.
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Uzun süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlı'nın da katıldığı konserde kalp kapakçığı ameliyatı geçireceğini dile getiren isim gözyaşlarını tutamamış ve helallik istemişti.
2. Sayfa'nın haberine göre bugün 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti. Tatlıses'in tedbir amaçlı 3-4 saat yoğun bakımda tutulacağı, daha sonra normal odaya alınacağı belirtildi.
Babalarını kızı Dilan Çıtak dışında İdo, Elif Ada, Ahmet Tatlı ve Melek Zübeyde yalnız bırakmadı.
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Tüh bugünde sevinemedik ama yakındır .
Şaşırmadık elbette
dur daha hemen iyi geçti diye konuşmayın, bunun komplikasyonu var, enfeksiyonu var.. dur daha çıkmadık candan ümit kesilmez... :D inanıyoruz sana ibo, başara... Devamını Gör