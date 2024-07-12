"Sıkıntıdan Estetik Yaptırıyorlar" Demişti: Hande Ataizi 2 Milyon TL Değerinde Bir Yüz Gerdirme İşlemi Geçirdi
"Sıkıntıdan Estetik Yaptırıyorlar" Demişti: Hande Ataizi 2 Milyon TL Değerinde Bir Yüz Gerdirme İşlemi Geçirdi
Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/hand...
Posta'nın haberine göre, Hande Ataizi 2 milyon TL değerindeki yüz gerdirme işlemi sonrası resmen tanınmaz hale geldi.
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Ruhsar karakteriyle ekranlara adım atan ve o günden itibaren izleyicilerin sevgisini kazanan Hande Ataizi, yaptığı açıklamalardan yer aldığı yapımalara, günümüzün en çok konuşulan isimlerinden biri.
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Hande Ataizi'nin hemcinslerini yerdiği 'sıkıntıdan estetik yaptırıyorlar, herkes aynı olmak zorunda değil' açıklamasını çoğumuz hatırlıyoruzdur.
Hande Ataizi, bir ay önce Amerika'ya gitmişti ve geçtiğimiz hafta döner dönmez doluğu sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da almıştı.
Geçtiğimiz günlerde şapka ile objektiflerden kaçmaya ve yüzünü gizlemeye çalışan Ataizi'nin yüzüne yaptırdığı işlem dikkat çekti.
Posta'nın haberine göre, eski yüzünden eser kalmayan ismin yüzüne Amerika'da 2 milyon TL değerinde bir gerdirme işlemi yaptırdığı iddia edildi.
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