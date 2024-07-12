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Havada Aşk Kokusu Var: Celil Nalçakan’dan Cem Yılmaz’ın Eski Eşi Ahu Yağtu’ya İlan-ı Aşk!

Havada Aşk Kokusu Var: Celil Nalçakan’dan Cem Yılmaz’ın Eski Eşi Ahu Yağtu’ya İlan-ı Aşk!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 11:54

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'nun doğum gününü kutlayan Celil Nalçakan'ın aşk itirafı niteliğindeki mesajı 'yeni bir aşk mı doğuyor?' dedirtti.

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Son dönemlerde eski eşi Cem Yılmaz'la yaşadığı nafaka krizleriyle gündeme gelen Ahu Yağtu uzun bir süredir gönül kapılarını aşka kapatmıştı.

Son dönemlerde eski eşi Cem Yılmaz'la yaşadığı nafaka krizleriyle gündeme gelen Ahu Yağtu uzun bir süredir gönül kapılarını aşka kapatmıştı.

Oğlu Kemal'le sessiz sakin, gözlerden uzak bir hayat sürdüren Yağtu’nun özel hayatı hakkında şok bir gelişme yaşandı.

Oğlu Kemal'le sessiz sakin, gözlerden uzak bir hayat sürdüren Yağtu’nun özel hayatı hakkında şok bir gelişme yaşandı.

En son Kardeşlerim dizisinde izlediğimiz, ama en çok Poyraz Karayel’deki Zülfikar rolüyle gönlümüzde taht kuran Celil Nalçakan’dan Ahu Yağtu'ya beklenmedik bir aşk itirafı geldi.

En son Kardeşlerim dizisinde izlediğimiz, ama en çok Poyraz Karayel’deki Zülfikar rolüyle gönlümüzde taht kuran Celil Nalçakan’dan Ahu Yağtu'ya beklenmedik bir aşk itirafı geldi.

Celil Nalçakan, Ahu Yağtu'nun fotoğrafını paylaşarak "Seni şuursuzca seviyorum AtuYatu. Bu dünyada, iyi insanların olduğunun ispatısın. İyi ki , daima… 🖤 @ahuyagtu" notuyla aşkını ilan etti.

Celil Nalçakan, Ahu Yağtu'nun fotoğrafını paylaşarak "Seni şuursuzca seviyorum AtuYatu. Bu dünyada, iyi insanların olduğunun ispatısın. İyi ki , daima… 🖤 @ahuyagtu" notuyla aşkını ilan etti.

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kenan öz

Ahu sivaslı seviyo sadece herhalde