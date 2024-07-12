İlişkimi Destekliyorlar Demişti, Yalanı Ortaya Çıktı: Oğuzhan Emeç'in Ailesinden Rahel'e Sert Tepki
İlişkimi Destekliyorlar Demişti, Yalanı Ortaya Çıktı: Oğuzhan Emeç'in Ailesinden Rahel'e Sert Tepki
TikTok'ta paylaştığı videolarla dikkat çeken fenomen Rahel Pekcan, Ocak ayında sevgilisinin motor kazasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde, yeni ilişkisini duyuran isim büyük linç yemişti. Vefat eden sevgilisi Oğuzhan Emeç'in ailesinin yeni ilişkisini desteklediğini söyleyen Rahel'in yalan söylediği iddia edildi.
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Tiktok hesabında paylaştığı videolarla hayatını kısa sürede milyonlarla paylaşan Rahel Pekcan ilişkisiyle de dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.
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Oğuzhan Emeç ile yaşadığı ilişkiyi sosyal medya hesabından paylaşan isim sevgilisini Ocak ayında bir motosiklet kazası sonucu kaybettiğini yine Instagram'dan duyurmuştu.
Bu açıklamadan aylar sonra Tiktok hesabını aktif şekilde kullanmaya başlayan Rahel geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videoyla yeni bir ilişkiye başladığını söyledi.
"Bir şeyleri gizleyerek yaşamak gerçekten bana göre değil" diyen isim "alabileceğim linçlerin farkındayım" ifadelerinin ardından eski sevgilisinin vefatından 6 ay sonra yeni bir ilişkiye başladığını açıkladı.
"Yeni sevgilinden şu an görüştüğüm biri var, ilerleyen zamanda da görüşmeyi planladığım biri var" şeklinde bahseden Rahel sosyal medya kullanıcılarından birçok tepki çekmişti.
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Vefat eden sevgilisi Oğuzhan Emeç'in yeni sevgilisinden haberdar olduğunu ve yeni ilişkisini desteklediğini söyleyen Rahel'in yalan söylediği iddia edildi.
Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bir tweetde, Rahel Pekcan'ın tiktok videolarının altına gelen yorumlar dikkat çekti.
Oğuzhan Emeç'in ailesi Rahel'den birlikteyken çekildikleri ve hala profilinde duran fotoğrafları kaldırmasını istediği iddia edildi.
Emeç'in ailesinin attığı yorum ve mesajlar sonrası Rahel'in aileyi engellediği iddia edildi.
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