Eski Sevgilisinin Kurşunuyla Vurulmuştu: Mucize Kurtuluşa İmza Atan Mutlu Kaya'dan Umutlu Paylaşım!
Eski Sevgilisinin Kurşunuyla Vurulmuştu: Mucize Kurtuluşa İmza Atan Mutlu Kaya'dan Umutlu Paylaşım!
Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyurmasından bir süre sonra eski erkek arkadaşı tarafından vurulup hayatı altüst edilen Mutlu Kaya sosyal medyadan sağlığına dair gelişmeleri paylaşmaya devam ediyor. Kaya son olarak 'pes etmem' botlu paylaşımıyla görenleri duygulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2015'de Fox TV yayınlanan "Sesi Çok Güzel" adlı yarışmayla tanıdığımız Mutlu Kaya sesi kadar güzelliğiyle izleyicileri büyülemeyi başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmadan kısa süre sonra, Kaya'nın oldukça küçük yaşlarda tanıştığı ve ilerleyen dönemlerde de sevgili olduğu Veysi Ercan'ın dehşetine maruz kaldığını öğrenmiştik.
2015'in Mayıs ayında Diyarbakır Ergani'deki evinde silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya, yakın mesafeden ateş edilmesi sonu başından vurulmuştu. Ağır yaralanan genç müzisyen hepimizi derinden üzmüştü.
58 günlük yoğun bakım tedavisinden sonra vücudunun büyük bir bölümünü kullanamadığını öğrendiğimiz Mutlu Kaya uzunca bir süre %96 engelli bir şekilde hayata tutunmaya devam etmişti.
''Yürümeyi seviyordum ayaklarımı aldı. Şarkı söylüyordum sesimi aldı. Ellerimle saçlarımla oynamayı severdim. Taramayı severdim. Ellerimi aldı.'' sözleriyle yüreklerimizi parçalayan Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski sağlıklı hayatına kavuşabilmek için büyük bir çaba gösteren Kaya son paylaşımıyla takipçilerini bir hayli duygulandırdı.
Mutlu Kaya çektiği videosuna da "Yorulmuş olabilirim ama bu, pes ettiğim anlamına gelmez. BEN PES ETMEM."notunu düştü.
İşte o anlar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın