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Eski Sevgilisinin Kurşunuyla Vurulmuştu: Mucize Kurtuluşa İmza Atan Mutlu Kaya'dan Umutlu Paylaşım!

Eski Sevgilisinin Kurşunuyla Vurulmuştu: Mucize Kurtuluşa İmza Atan Mutlu Kaya'dan Umutlu Paylaşım!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.07.2024 - 16:26

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyurmasından bir süre sonra eski erkek arkadaşı tarafından vurulup hayatı altüst edilen Mutlu Kaya sosyal medyadan sağlığına dair gelişmeleri paylaşmaya devam ediyor. Kaya son olarak 'pes etmem' botlu paylaşımıyla görenleri duygulandırdı.

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2015'de Fox TV yayınlanan "Sesi Çok Güzel" adlı yarışmayla tanıdığımız Mutlu Kaya sesi kadar güzelliğiyle izleyicileri büyülemeyi başarmıştı.

2015'de Fox TV yayınlanan "Sesi Çok Güzel" adlı yarışmayla tanıdığımız Mutlu Kaya sesi kadar güzelliğiyle izleyicileri büyülemeyi başarmıştı.

Yarışmadan kısa süre sonra, Kaya'nın oldukça küçük yaşlarda tanıştığı ve ilerleyen dönemlerde de sevgili olduğu Veysi Ercan'ın dehşetine maruz kaldığını öğrenmiştik.

Yarışmadan kısa süre sonra, Kaya'nın oldukça küçük yaşlarda tanıştığı ve ilerleyen dönemlerde de sevgili olduğu Veysi Ercan'ın dehşetine maruz kaldığını öğrenmiştik.

2015'in Mayıs ayında Diyarbakır Ergani'deki evinde silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya, yakın mesafeden ateş edilmesi sonu başından vurulmuştu. Ağır yaralanan genç müzisyen hepimizi derinden üzmüştü.

2015'in Mayıs ayında Diyarbakır Ergani'deki evinde silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya, yakın mesafeden ateş edilmesi sonu başından vurulmuştu. Ağır yaralanan genç müzisyen hepimizi derinden üzmüştü.

58 günlük yoğun bakım tedavisinden sonra vücudunun büyük bir bölümünü kullanamadığını öğrendiğimiz Mutlu Kaya uzunca bir süre %96 engelli bir şekilde hayata tutunmaya devam etmişti.

58 günlük yoğun bakım tedavisinden sonra vücudunun büyük bir bölümünü kullanamadığını öğrendiğimiz Mutlu Kaya uzunca bir süre %96 engelli bir şekilde hayata tutunmaya devam etmişti.

Tüm detayları da içeriğimizde anlatmıştık sizlere:

''Yürümeyi seviyordum ayaklarımı aldı. Şarkı söylüyordum sesimi aldı. Ellerimle saçlarımla oynamayı severdim. Taramayı severdim. Ellerimi aldı.'' sözleriyle yüreklerimizi parçalayan Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

''Yürümeyi seviyordum ayaklarımı aldı. Şarkı söylüyordum sesimi aldı. Ellerimle saçlarımla oynamayı severdim. Taramayı severdim. Ellerimi aldı.'' sözleriyle yüreklerimizi parçalayan Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Eski sağlıklı hayatına kavuşabilmek için büyük bir çaba gösteren Kaya son paylaşımıyla takipçilerini bir hayli duygulandırdı.

Eski sağlıklı hayatına kavuşabilmek için büyük bir çaba gösteren Kaya son paylaşımıyla takipçilerini bir hayli duygulandırdı.

Mutlu Kaya çektiği videosuna da "Yorulmuş olabilirim ama bu, pes ettiğim anlamına gelmez. BEN PES ETMEM."notunu düştü.

Mutlu Kaya çektiği videosuna da "Yorulmuş olabilirim ama bu, pes ettiğim anlamına gelmez. BEN PES ETMEM."notunu düştü.

İşte o anlar...

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