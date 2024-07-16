Eski Sevgilisinin Kurşunuyla Vurulmuştu: Mucize Kurtuluşa İmza Atan Mutlu Kaya'dan Umutlu Paylaşım!

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyurmasından bir süre sonra eski erkek arkadaşı tarafından vurulup hayatı altüst edilen Mutlu Kaya sosyal medyadan sağlığına dair gelişmeleri paylaşmaya devam ediyor. Kaya son olarak 'pes etmem' botlu paylaşımıyla görenleri duygulandırdı.