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Boşanmayı Duyuran Wanda Nara'yla Aşk Yaşadığı Söylenen L-Gante'den İronik Icardi Paylaşımı!

Boşanmayı Duyuran Wanda Nara'yla Aşk Yaşadığı Söylenen L-Gante'den İronik Icardi Paylaşımı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.07.2024 - 18:35

Mauro Icardi'yle boşanma iddialarının gerçek olduğunu duyuran Wanda Nara'nın eski sevgilisi rapçi L-Gante'ye geri döndüğü haberi herkese 'pes' dedirtmişti. İddiayı yalanlayan Wanda'dan sonra L-Gante harekete geçip Icardi'yle pozunu paylaştı!

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Galatasaray'ın gözde futbolcusu Mauro Icardi ve uzun zamandır çalkantılı bir evlilik sürdürdüğü Wanda Nara'nın boşanacağı iddiaları gündemde büyük ses getirdi.

Galatasaray'ın gözde futbolcusu Mauro Icardi ve uzun zamandır çalkantılı bir evlilik sürdürdüğü Wanda Nara'nın boşanacağı iddiaları gündemde büyük ses getirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarın "yengesi" Wanda Nara'nın eşi Icardi'yi Instagram'dan takipten çıkması tüm iddiaları doğrular nitelikteydi.

Sarı-kırmızılı taraftarın "yengesi" Wanda Nara'nın eşi Icardi'yi Instagram'dan takipten çıkması tüm iddiaları doğrular nitelikteydi.

Nara'nın boşanma haberlerini doğrulamasından sonra alyansını çıkarmayıp "aşk" dövmesi yaptıran Icardi'ye bir taş daha gelmiş ve Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez'i takibe almıştı.

Nara'nın boşanma haberlerini doğrulamasından sonra alyansını çıkarmayıp "aşk" dövmesi yaptıran Icardi'ye bir taş daha gelmiş ve Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez'i takibe almıştı.

Detayları da bu içeriğimizde anlatmıştık size:

Başarılı futbolcunun canını sıkacak iddialar bir bir sıralandı adeta! Klibinde oynadığı Arjantinli rapçi L-Gante'yle Wanda Nara'nın aşk yaşadığına dair dedikodular vardı hatırlarsanız

Başarılı futbolcunun canını sıkacak iddialar bir bir sıralandı adeta! Klibinde oynadığı Arjantinli rapçi L-Gante'yle Wanda Nara'nın aşk yaşadığına dair dedikodular vardı hatırlarsanız

Nara'nın klip kapağında L-Gante ile dudak dudağa poz vermesi ise epey dikkat çekmişti:

Wanda Nara hakkında "ilişki yaşıyor" denilen L-Gante hakkındaki soruları neden yanıtlamadığını da açıkladı:

Ortalığın epey karışık olduğu bu dönemde yine ve yeniden suların hareketlendiğini söylememiz hiç de yanlış olmaz.

Ortalığın epey karışık olduğu bu dönemde yine ve yeniden suların hareketlendiğini söylememiz hiç de yanlış olmaz.
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Wanda Nara ile birlikte olduğu iddia edilen rapçi L-gante Keloke sosyal medya hesabından Mauro Icardi'yle fotoğrafını paylaşıp "Bana sor" etkinliği düzenledi.

Wanda Nara ile birlikte olduğu iddia edilen rapçi L-gante Keloke sosyal medya hesabından Mauro Icardi'yle fotoğrafını paylaşıp "Bana sor" etkinliği düzenledi.

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