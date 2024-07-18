Hayatını Kaybeden Anneannesini Unutmadı: Sözlenen Kadir Ezildi'den Duygulandıran İnce Detay!
Hayatını Kaybeden Anneannesini Unutmadı: Sözlenen Kadir Ezildi'den Duygulandıran İnce Detay!
En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz gün sevgilisi Gamze Türkmen'e 'Sultan' filmi tadında bir evlilik teklifi etmişti. Akşamına da söz yapan Ezildi'nin hayatını kaybeden anneannesinin fotoğrafını ceketine tutturması herkesi duygusallaştırdı.
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TLC ekranlarında yayınlanan "Temizlik Avcıları" programıyla adını geniş kitlelere duyuran Kadir Ezildi şimdilerde En Hamarat Benim programının sunuculuğunu üstleniyor.
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Sempatik konuşması, enerjik hal ve hareketleriyle gönüllere taht kuran Ezildi geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü.
Bir anda evlilik kararı aldığını açıklayıp, kendisini çeyiz alışverişine veren sempatik sunucu her halini sosyal medyadan paylaşıyordu ancak tek bir şey dışında: O da sevgilisi Gamze Türkmen...
4.4 milyon takipçisi bulunan Kadir Ezildi, geçtiğimiz gün sevgilisine Erzurum'da evlilik teklifi etti. "Sultan" filminden esintilerin yer aldığı organizasyon kimileri tarafından beğenilse de büyük bir kitle tarafından eleştiri topladı.
Evlilik teklifinin akşamında aileler söz yapmak için bir araya geldi. Beyazlar içindeki ikilinin evlilik yolundaki ilk adımı sosyal medyada anbean takip edildi.
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Bu organizasyon içinde yüreklere dokunan bir detay vardı. Belki fenomenin takipçileri bilir, Kadir Ezildi çok sevdiği anneannesini kaybetmişti.
Çok sevdiği anneannesini bir an olsun unutmayan Kadir Ezildi'nin sözde giydiği takım elbisesinin içine fotoğrafını iğnelediği görüldü.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gülhanım Kaplan'ın sanki torunun mutlu gününde oradaymış gibi montajlanan karesi de bir hayli duygulandırdı.
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