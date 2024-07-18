Hayatını Kaybeden Anneannesini Unutmadı: Sözlenen Kadir Ezildi'den Duygulandıran İnce Detay!

En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz gün sevgilisi Gamze Türkmen'e 'Sultan' filmi tadında bir evlilik teklifi etmişti. Akşamına da söz yapan Ezildi'nin hayatını kaybeden anneannesinin fotoğrafını ceketine tutturması herkesi duygusallaştırdı.