Mustafa Sandal'dan Atatürk Fotoğrafları Yüzünden Sahneye Çıkmayan Despina Vandi'ye Tokat Gibi Cevap!
Mustafa Sandal'dan Atatürk Fotoğrafları Yüzünden Sahneye Çıkmayan Despina Vandi'ye Tokat Gibi Cevap!
Türk Eğitim Vakfı’nın düzenlediği yardım gecesinde sahnede bulunan Atatürk fotoğrafları yüzünden konseri iptal eden Yunan şarkıcı Despina Vandi'ye bir tokat da şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi!
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Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından İzmir'deki Çeşme Açık Hava Tiyatrosu’nda yardım gecesi düzenlendi. Özel gecede sahne alması beklenen Despina Vandi'nin biletleri günler öncesinden bitmişti.
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Sahnedeki Atatürk fotoğrafları nedeniyle sahneye çıkmayı reddeden Yunan şarkıcı konseri de iptal ederek ortalığı fena karıştırdı.
Despina Vandi'nin gösterdiği Mustafa Kemal Atatürk hamsızlığına en iyi tepkiyi gösteren vatandaşlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okudu.
Ardından da özrü kabahatinden büyük denilecek türden bir açıklama yapan Vandi'nin paylaşımındaki "...etkinliğe yandaş ve mutabakat dışı siyasi bir anlam yükleyerek..." ifadeleri tepkileri arşa çıkardı.
Eleştirilerin her geçen dakika arttığı anlarda tepkisiz kalamayan isimlerden biri de Mustafa Sandal oldu.
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Adeta sözleriyle tokat etkisi yaratan Sandal "Sevgili Despina; Atatürk siyaset üstüdür, kırmızı çizgimizdir, ilke ve inkılaplarıyla dünyaya ışık tutmuş kurucu liderimizdir. Türk bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almıştır, kırmızı çizgimizdir. Bu ikisini sahneden indirecek insan annesinin karnından doğmamıştır!" dedi.
" Seni takipten çıkardığım gibi, yıllara dayanan dostluğumuz da an itibariyle bitmiştir! Sadece beni değil, tüm Türk halkını incittiğini unutma! 🇹🇷"
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