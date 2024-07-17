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Yunan Şarkıcı Despina Vandi’nin Atatürk Hazımsızlığı: Sahneye Çıkmayı Reddetti!

Yunan Şarkıcı Despina Vandi’nin Atatürk Hazımsızlığı: Sahneye Çıkmayı Reddetti!

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.07.2024 - 22:27

Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir Çeşme’de düzenlediği yardım gecesinde sahneye çıkması beklenen Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede bulunan Atatürk resimlerini bahane göstererek konserini iptal etti. Bunun üzerine konser için bekleyen vatandaşlar sahneye çıkarak hep birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.

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Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Çeşme Açık Hava Tiyatrosu’nda yardım gecesi düzenlendi.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Çeşme Açık Hava Tiyatrosu’nda yardım gecesi düzenlendi.

Biletleri günler öncesinde satılan gecede konser vermesi eklenen Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede bulunan Atatürk resimleri nedeniyle sahneye çıkmayı reddetti.

Biletleri günler öncesinde satılan gecede konser vermesi eklenen Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede bulunan Atatürk resimleri nedeniyle sahneye çıkmayı reddetti.

Despina Vandi'nin bu hamsızlığına konser için bekleyen vatandaşlar İzmir Marşı ile tepki gösterdi.

Despina Vandi'nin bu hamsızlığına konser için bekleyen vatandaşlar İzmir Marşı ile tepki gösterdi.

İşte Twitter’da “busrakoks” isimli kullanıcının paylaştığı görüntüler 👇

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