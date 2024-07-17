Yunan Şarkıcı Despina Vandi’nin Atatürk Hazımsızlığı: Sahneye Çıkmayı Reddetti!

Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir Çeşme’de düzenlediği yardım gecesinde sahneye çıkması beklenen Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede bulunan Atatürk resimlerini bahane göstererek konserini iptal etti. Bunun üzerine konser için bekleyen vatandaşlar sahneye çıkarak hep birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.