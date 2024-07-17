Yunan Şarkıcı Despina Vandi’nin Atatürk Hazımsızlığı: Sahneye Çıkmayı Reddetti!
Yunan Şarkıcı Despina Vandi’nin Atatürk Hazımsızlığı: Sahneye Çıkmayı Reddetti!
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Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Çeşme Açık Hava Tiyatrosu’nda yardım gecesi düzenlendi.
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Biletleri günler öncesinde satılan gecede konser vermesi eklenen Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede bulunan Atatürk resimleri nedeniyle sahneye çıkmayı reddetti.
Despina Vandi'nin bu hamsızlığına konser için bekleyen vatandaşlar İzmir Marşı ile tepki gösterdi.
İşte Twitter’da “busrakoks” isimli kullanıcının paylaştığı görüntüler 👇
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