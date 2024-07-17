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Hadsizliği Devam Ediyor: Atatürk Fotoğrafları Yüzünden Sahneye Çıkmayı Reddeden Despina Vandi'den Açıklama!

Hadsizliği Devam Ediyor: Atatürk Fotoğrafları Yüzünden Sahneye Çıkmayı Reddeden Despina Vandi'den Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 00:44

Geçtiğimiz saatlerde Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir Çeşme’de düzenlediği yardım gecesinde sahnede Atatürk fotoğrafları olduğu gerekçesiyle konserini iptal eden Yunan şarkıcı Despina Vandi'den açıklama geldi...

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Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde oldukça tatsız bir olay yaşandı... Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Çeşme Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen yardım gecesinde sahne alması planlanan Despina Vandi, Atatürk fotoğrafları sebebiyle sahneye çıkmayı reddetti ve konseri iptal etti.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde oldukça tatsız bir olay yaşandı... Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Çeşme Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen yardım gecesinde sahne alması planlanan Despina Vandi, Atatürk fotoğrafları sebebiyle sahneye çıkmayı reddetti ve konseri iptal etti.

Sahnede bulunan Atatürk fotoğraflarını hazmedemeyen Yunan şarkıcı, günler öncesinde kendisini izlemek için bilet alan vatandaşların tümünün biletini yakmakla kalmadı, ülkemize saygısızlığın da en büyüğünü yaptı.

Sahnede bulunan Atatürk fotoğraflarını hazmedemeyen Yunan şarkıcı, günler öncesinde kendisini izlemek için bilet alan vatandaşların tümünün biletini yakmakla kalmadı, ülkemize saygısızlığın da en büyüğünü yaptı.

Konser için bekleyen fakat umduğunu bulamayan bir de üstüne meselenin Atatürk fotoğrafları yüzünden olduğunu öğrenen vatandaşlar İzmir Marşı söyleyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz dakikalarda, Despina Vandi'den konuya dair hadsizliği ikiye katlayan bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz dakikalarda, Despina Vandi'den konuya dair hadsizliği ikiye katlayan bir açıklama geldi.

Vandi, "Bugün için planlanan konserimde bulunarak beni onurlandıracak olan kamuoyuna sonsuz saygılarımla, etkinliğe yandaş ve mutabakat dışı siyasi bir anlam yükleyerek konser niteliğini değiştirmeye tek taraflı olarak karar veren Türk Eğitim Vakfı'nın kusuru nedeniyle söz konusu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını bildiririm." açıklamasında bulundu.

Vandi, "Bugün için planlanan konserimde bulunarak beni onurlandıracak olan kamuoyuna sonsuz saygılarımla, etkinliğe yandaş ve mutabakat dışı siyasi bir anlam yükleyerek konser niteliğini değiştirmeye tek taraflı olarak karar veren Türk Eğitim Vakfı'nın kusuru nedeniyle söz konusu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını bildiririm." açıklamasında bulundu.

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