Hadsizliği Devam Ediyor: Atatürk Fotoğrafları Yüzünden Sahneye Çıkmayı Reddeden Despina Vandi'den Açıklama!
Hadsizliği Devam Ediyor: Atatürk Fotoğrafları Yüzünden Sahneye Çıkmayı Reddeden Despina Vandi'den Açıklama!
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Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde oldukça tatsız bir olay yaşandı... Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Çeşme Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen yardım gecesinde sahne alması planlanan Despina Vandi, Atatürk fotoğrafları sebebiyle sahneye çıkmayı reddetti ve konseri iptal etti.
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Sahnede bulunan Atatürk fotoğraflarını hazmedemeyen Yunan şarkıcı, günler öncesinde kendisini izlemek için bilet alan vatandaşların tümünün biletini yakmakla kalmadı, ülkemize saygısızlığın da en büyüğünü yaptı.
Geçtiğimiz dakikalarda, Despina Vandi'den konuya dair hadsizliği ikiye katlayan bir açıklama geldi.
Vandi, "Bugün için planlanan konserimde bulunarak beni onurlandıracak olan kamuoyuna sonsuz saygılarımla, etkinliğe yandaş ve mutabakat dışı siyasi bir anlam yükleyerek konser niteliğini değiştirmeye tek taraflı olarak karar veren Türk Eğitim Vakfı'nın kusuru nedeniyle söz konusu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını bildiririm." açıklamasında bulundu.
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