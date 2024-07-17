Kim Kime Fazlaydı? Beraber Olduklarını Duyduğumuzda Alakalarını Sorguladığımız Çiftleri Masaya Yatırıyoruz!
Kim Kime Fazlaydı? Beraber Olduklarını Duyduğumuzda Alakalarını Sorguladığımız Çiftleri Masaya Yatırıyoruz!
Magazin dünyasında bazı çiftler oldu ki o seneye damgayı 'alakasızlıklarıyla' vurdular! Hani hep öyle olur ya, bir taraf o ilişkiye fazladır aslında...
Sizin için aşk yaşadıkları ayyuka çıktığı an sorgulanan çiftleri derledik, kim kime fazlaydı sorusunun cevabını da size bıraktık!
Hazırsanız başlıyoruz...🚀
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Sinem Kobal ve Arda Turan
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