Kim Kime Fazlaydı? Beraber Olduklarını Duyduğumuzda Alakalarını Sorguladığımız Çiftleri Masaya Yatırıyoruz!

Magazin dünyasında bazı çiftler oldu ki o seneye damgayı 'alakasızlıklarıyla' vurdular! Hani hep öyle olur ya, bir taraf o ilişkiye fazladır aslında...

Sizin için aşk yaşadıkları ayyuka çıktığı an sorgulanan çiftleri derledik, kim kime fazlaydı sorusunun cevabını da size bıraktık!

Hazırsanız başlıyoruz...🚀