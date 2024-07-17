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Kim Kime Fazlaydı? Beraber Olduklarını Duyduğumuzda Alakalarını Sorguladığımız Çiftleri Masaya Yatırıyoruz!

Kim Kime Fazlaydı? Beraber Olduklarını Duyduğumuzda Alakalarını Sorguladığımız Çiftleri Masaya Yatırıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 21:06

Magazin dünyasında bazı çiftler oldu ki o seneye damgayı 'alakasızlıklarıyla' vurdular! Hani hep öyle olur ya, bir taraf o ilişkiye fazladır aslında... 

Sizin için aşk yaşadıkları ayyuka çıktığı an sorgulanan çiftleri derledik, kim kime fazlaydı sorusunun cevabını da size bıraktık!

Hazırsanız başlıyoruz...🚀

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