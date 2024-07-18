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Sahneye Çıkmayan Yunan Şarkıcı Despina Vandi'nin Sosyal Medyasına Türk Akını

Sahneye Çıkmayan Yunan Şarkıcı Despina Vandi'nin Sosyal Medyasına Türk Akını

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.07.2024 - 13:30

Yunan şarkıcı Despina Vandi, Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir Çeşme’de düzenlediği yardım gecesinde sahne alacaktı. Fakat Yunan şarkıcı Atatürk resimleri ve Türk bayrağı sebebiyle sahne almadı. Yunan bayrağı da asılmasını isteyen sanatçının talebi gerçekleştirilmeyince konser gerçekleşmedi.

Konser için alanda toplanan vatandaşlar İzmir Marşı'nı okurken, Vandi'nin sosyal medya paylaşımlarına da Türkler akın etti.

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Yunan şarkıcı Despina Vandi, Türk Eğitim Vakfı (TEV)'nın Çeşme Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlediği yardım gecesinde sahne alacaktı.

Yunan şarkıcı Despina Vandi, Türk Eğitim Vakfı (TEV)'nın Çeşme Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlediği yardım gecesinde sahne alacaktı.

Sahne, Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle donatılmıştı. Fakat Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahneye Yunan bayrağının da asılmasını talep etti.

Sahne, Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle donatılmıştı. Fakat Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahneye Yunan bayrağının da asılmasını talep etti.

Vandi'nin Çeşme'de vereceği konserin biletleri ise günler öncesinden tükenmişti.

Despina Vandi'nin bu hareketine ise vatandaşlardan tepki yükseldi. Konser için alana gelen vatandaşlarımız, hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemeye başladı.

Despina Vandi'nin bu hareketine ise vatandaşlardan tepki yükseldi. Konser için alana gelen vatandaşlarımız, hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemeye başladı.

Öte yandan Vandi'nin bu yıl kendi ülkesi olan Yunanistan'da 20 konser vereceğini ve ülkemizde de eşitlik istediğini belirttiği aktarıldı.

Yunan şarkıcı, sahnede Yunanistan bayrağı da olmasını talep etti. Ancak organizasyon komitesi bu talebi reddedi. Ayrıca talep edilen boyutlarda Yunanistan bayrağı da temin edilememişti.

Vatandaşlarımız İzmir Marşı kameralara böyle yansıdı;

Öte yandan Vandi'nin bu yıl kendi ülkesi olan Yunanistan'da 20 konser vereceğini ve ülkemizde de eşitlik istediğini belirttiği aktarıldı. Despina Vandi, Atatürk düşmanı olmadığını ancak kariyerini de düşünmek zorunda olduğunu belirtti.

Öte yandan Vandi'nin bu yıl kendi ülkesi olan Yunanistan'da 20 konser vereceğini ve ülkemizde de eşitlik istediğini belirttiği aktarıldı. Despina Vandi, Atatürk düşmanı olmadığını ancak kariyerini de düşünmek zorunda olduğunu belirtti.

Ortak bir karar alınamasının ardından, konser iptal edildi.

Ünlü isim daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu;

Yaşanan olayların ardından Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sahnede bir konuşma yaptı;

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Türk Eğitim Vakfı da konuya dair bir açıklama yaptı: "Dahilimiz olmayan şekilde yaşananlardan ötürü son derece üzgünüz."

Türk Eğitim Vakfı da konuya dair bir açıklama yaptı: "Dahilimiz olmayan şekilde yaşananlardan ötürü son derece üzgünüz."

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

“17 Temmuz akşamı İzmir Çeşme’de sanatçı Despina Vandi’nin sahne almasını planladığımız yardım konserinde, dahlimiz olmayan şekilde yaşananlardan ötürü son derece üzgünüz. Eğitimde fırsat eşitliği adına destekçilerimizin katkıları ile düzenlenen etkinliklerde Türk Bayrağımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vakfımızın posterini aynı düzende ve titizlikle sergiliyoruz. Despina Vandi bu konudaki değiştirilemez hassasiyetimiz sebebiyle konserde sahne almayacağını tarafımıza bildirdi. Bu kararın ardından iki komşu ülkenin sanatının icra edildiği güzel bir gece olmasını hayal ettiğimiz konserimizde yaşananlardan dolayı üzgün olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyor, yanımızda olan tüm misafir ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.”

Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin sosyal medya hesaplarına ise vatandaşlarımız resmen akın etti.

Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin sosyal medya hesaplarına ise vatandaşlarımız resmen akın etti.

Vandi'ye tepkisini göstermek isteyenler, yorumları Türk bayraklarıyla ve Atatürk görselleriyle donattı.

İşte gelen yorumlardan bazıları...

İşte gelen yorumlardan bazıları...

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