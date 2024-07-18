Sahneye Çıkmayan Yunan Şarkıcı Despina Vandi'nin Sosyal Medyasına Türk Akını

Öte yandan Vandi'nin bu yıl kendi ülkesi olan Yunanistan'da 20 konser vereceğini ve ülkemizde de eşitlik istediğini belirttiği aktarıldı.

Yunan şarkıcı, sahnede Yunanistan bayrağı da olmasını talep etti. Ancak organizasyon komitesi bu talebi reddedi. Ayrıca talep edilen boyutlarda Yunanistan bayrağı da temin edilememişti.