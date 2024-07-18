Sahneye Çıkmayan Yunan Şarkıcı Despina Vandi'nin Sosyal Medyasına Türk Akını
Sahneye Çıkmayan Yunan Şarkıcı Despina Vandi'nin Sosyal Medyasına Türk Akını
Yunan şarkıcı Despina Vandi, Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir Çeşme’de düzenlediği yardım gecesinde sahne alacaktı. Fakat Yunan şarkıcı Atatürk resimleri ve Türk bayrağı sebebiyle sahne almadı. Yunan bayrağı da asılmasını isteyen sanatçının talebi gerçekleştirilmeyince konser gerçekleşmedi.
Konser için alanda toplanan vatandaşlar İzmir Marşı'nı okurken, Vandi'nin sosyal medya paylaşımlarına da Türkler akın etti.
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Yunan şarkıcı Despina Vandi, Türk Eğitim Vakfı (TEV)'nın Çeşme Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlediği yardım gecesinde sahne alacaktı.
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Sahne, Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle donatılmıştı. Fakat Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahneye Yunan bayrağının da asılmasını talep etti.
Despina Vandi'nin bu hareketine ise vatandaşlardan tepki yükseldi. Konser için alana gelen vatandaşlarımız, hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemeye başladı.
Öte yandan Vandi'nin bu yıl kendi ülkesi olan Yunanistan'da 20 konser vereceğini ve ülkemizde de eşitlik istediğini belirttiği aktarıldı. Despina Vandi, Atatürk düşmanı olmadığını ancak kariyerini de düşünmek zorunda olduğunu belirtti.
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Türk Eğitim Vakfı da konuya dair bir açıklama yaptı: "Dahilimiz olmayan şekilde yaşananlardan ötürü son derece üzgünüz."
Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin sosyal medya hesaplarına ise vatandaşlarımız resmen akın etti.
İşte gelen yorumlardan bazıları...
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