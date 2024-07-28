Gezmelere Doyamayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı Yunanistan Tatilinde de Yakalandı!

Tüm dünyayı keşfetmeye karar almışçasına gezen Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti bu sefer de Mikanos'a çıkarma yaptı. Hande'nin çılgınlar gibi dans edişini kameraya alan Hakan Sabancı'nın bu halleri elbette gözlerden kaçmadı!