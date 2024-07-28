Gezmelere Doyamayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı Yunanistan Tatilinde de Yakalandı!
Gezmelere Doyamayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı Yunanistan Tatilinde de Yakalandı!
Tüm dünyayı keşfetmeye karar almışçasına gezen Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti bu sefer de Mikanos'a çıkarma yaptı. Hande'nin çılgınlar gibi dans edişini kameraya alan Hakan Sabancı'nın bu halleri elbette gözlerden kaçmadı!
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Oyunculuk yetenekleri yüzünden ülkenin en tartışmalı isimlerinden birine dönüşen Hande Erçel ve bir dönem sosyetenin çapkını olarak anılan Hakan Sabancı'nın aşkını duymayan kalmamıştır.
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"Bu ilişkinin ömrü çok uzun süreki olmaz" diyenlere nispet yaparmış gibi dolu dizgin aşklarını yaklaşık 2 yıldır sürdüren ikilinin cephesindeki hareketlilik bir an olsun bitmiyor tabii.
Kimilerine gerçek kimilerine ise epey sahte gelen bu birlikteliğin nikah masasına taşınıp taşınmayacağı üzerine iddialaşmalar devam ederken Hande ve Hakan ikilisi fırsat bulduğu an dünya turu yapmayı sürdürüyor.
Artık nereye gitseler el ele gördüğümüz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın bu seferki rotasında da Yunanistan'ın popüler tatil yerlerinden olan Mikanos adası vardı.
Epey aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından tatil storysini de paylaşan Hande Erçel ilk başta nerede olduğuna dair bir konum etiketlemesi yapmadı ancak...
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Gezide beraber olduklarını gösteren ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'ın paylaşımlarından ekibin Mikanos'ta olduğunu anlaşıldı.
Tabii gündüz güneşin ve denizin keyfini çıkaran Hakan Sabancı ve Hande Erçel gece olunca kendilerini bir eğlence mekanına attı.
Hande'nin dans etmelere doyamadığı anlar dışardan görüntülenirken biricik aşkı Hakan'ın da elinde telefonla o anları kaydettiği gözlerden kaçmadı elbette.
Akıllaraysa yine malum soru gelmedi değil: "Hande Erçel magazincileri bilerek mi çağırdı?" Sizce Erçel, "Buradayız" diyerek birilerine haber vermiş olabilir mi?
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