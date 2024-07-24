Yoksa Ünlü Oyuncunun Eski Eşi mi? Yalnızlığa Son Veren Hande Doğandemir’den İlk Aşk Kırıntısı Geldi!

Uzun zamandır bekar olan Hande Doğandemir sosyal medya hesabından yaptığı kalpli paylaşımla kafaları karıştırdı. Aşk mesajı veren güzel oyuncunun Şebnem Bozoklu'nun eski eşiyle birlikte olduğu iddiası kısa sürede gündeme oturdu!