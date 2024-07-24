Yoksa Ünlü Oyuncunun Eski Eşi mi? Yalnızlığa Son Veren Hande Doğandemir’den İlk Aşk Kırıntısı Geldi!
Yoksa Ünlü Oyuncunun Eski Eşi mi? Yalnızlığa Son Veren Hande Doğandemir’den İlk Aşk Kırıntısı Geldi!
Uzun zamandır bekar olan Hande Doğandemir sosyal medya hesabından yaptığı kalpli paylaşımla kafaları karıştırdı. Aşk mesajı veren güzel oyuncunun Şebnem Bozoklu'nun eski eşiyle birlikte olduğu iddiası kısa sürede gündeme oturdu!
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Güneşi Beklerken, Hayatımın Aşkı, Annemizi Saklarken, Hayat Bugün gibi dizilerdeki performansıyla beğeni toplayan Hande Doğandemir, magazinin gözde isimlerinden biri şüphesiz.
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Oyunculuğu kadar güzelliği ve doğal halleriyle de dikkat çekmeyi başaran ünlü oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar da oldukça yakından takip ediliyor.
Bu kadar gözde olunca özel hayatı da mercek altına alıyor tabii. Geçtiğimiz yıllarda yakışıklı oyuncu Onur Tuna'yla ilişki yaşayan Doğandemir'in aşkının sessiz sedasız bittiğini biliyoruz.
Uzun süredir kalbi boş olan Hande Doğandemir'den yeni bir aşk sinyali veren bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu önceki gün paylaştığı kalpli fotoğrafta yeni aşkının yüzünü göstermeyip “geldi benimki” notunu düştü.
Söz konusu gizemli kişinin ise 2010 yılında ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu ile evlenen mimar Emre İzer olduğu öne sürüldü.
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yağ satarım bal satarım gibiler hee. döne döne herkes birbiriyle el ele tutuşuyor.
yağ satarım bal satarım gibiler hee. döne döne herkes birbiriyle el ele tutuşuyor.