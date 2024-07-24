Ekrem İmamoğlu'nun Kendisini Takip Etmediğini Söyleyen Okan Bayülgen'in Robert Hatemo'ya Yüklendiği Anlar!
Ekrem İmamoğlu'nun Kendisini Takip Etmediğini Söyleyen Okan Bayülgen'in Robert Hatemo'ya Yüklendiği Anlar!
2000'li yılların başına damgasını vuran Rober Hatemo'nun Okan Bayülgen'le arasında geçen Ekrem İmamoğlu hakkındaki konuşması yeniden gündem oldu.
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"Senden Çok Var", "Beyaz ve Sen","Aşksız Prens" gibi birçok parçasıyla hafızalarımıza kazınan Rober Hatemo'yu tanımayan şarkılarını dinlemeyen yoktur.
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Hayatını uzun zamandır kameralardan uzakta yaşayan, eskiye kıyasla müzik dünyasında daha az aktif olan ünlü şarkıcı daha çok değişimiyle adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde spor salonundan son halini paylaşan Hatemo'yu görenler kendisini tanımakta epey zorlanmıştı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça adından söz ettiren Rober Hatemo geçtiğimiz yıl seçim döneminde yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulmuştu.
O dönemde İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkça belli eden Hatemo, Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü programına konuk olmuştu.
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Bayülgen'in programda yüklendiği Hatemo'ya "O kadar saçma ki Ekrem İmamoğlu'nun seni takip etmesi. Beni takip etmiyor" dediği anlar yeniden gündem oldu.
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