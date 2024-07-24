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"İkilinin Alaka Seviyesi": Melisa Döngel ve Aleyna Kalaycıoğlu, Alişan Şarkısıyla Düet Yapınca Olanlar Oldu!

"İkilinin Alaka Seviyesi": Melisa Döngel ve Aleyna Kalaycıoğlu, Alişan Şarkısıyla Düet Yapınca Olanlar Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.07.2024 - 12:00

Survivor'a damga vuran Aleyna Kalaycıoğlu ile ne yapsa gündem olan oyuncu Melisa Döngel'in bir araya gelip Alişan şarkısına düet yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını kısa sürede geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu 2024'te yayınlan All Star'la daha da gündem oldu.

2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını kısa sürede geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu 2024'te yayınlan All Star'la daha da gündem oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih'e hayat veren Doğukan Güngör'le epey samimi şekilde kameralara yakalanan fenomen yarışmacının ilişki yalanlaması da kimseye geçmemişti.

Geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih'e hayat veren Doğukan Güngör'le epey samimi şekilde kameralara yakalanan fenomen yarışmacının ilişki yalanlaması da kimseye geçmemişti.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

'Beceremedim' adlı bir single parçasıyla müzik dünyasına adım atan Kalaycıoğlu 19 Temmuz'da piyasaya sürdüğü "Oh Baby" şarkısıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmişti.

'Beceremedim' adlı bir single parçasıyla müzik dünyasına adım atan Kalaycıoğlu 19 Temmuz'da piyasaya sürdüğü "Oh Baby" şarkısıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmişti.

Son günlerde özellikle yaz beldelerinde sahne de alan eski yarışmacı sesi ve performansıyla kullanıcıları ikiye bölmeye devam ediyor:

Aleyna Kalaycıoğlu bu sefer de sesiyle gündeme geldi ancak yanında oyuncu Melisa Döngel de vardı.

Aleyna Kalaycıoğlu bu sefer de sesiyle gündeme geldi ancak yanında oyuncu Melisa Döngel de vardı.

Alişan'ın "İkimize Birden" şarkısında düet yapan ikilinin performansı kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından epey eleştirildi.

Alişan'ın "İkimize Birden" şarkısında düet yapan ikilinin performansı kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından epey eleştirildi.
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İşte o anlar...

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