Mert Demir "Ateşe Düştüm"ü Bambaşka Boyuta Evirdiği İçin Telif Attığı Yılmaz Morgül Hakkında İlk Kez Konuştu
Mert Demir "Ateşe Düştüm"ü Bambaşka Boyuta Evirdiği İçin Telif Attığı Yılmaz Morgül Hakkında İlk Kez Konuştu
Geçtiğimiz gün Candaş Tolga'nın sunduğu Az Önce Konuştum'a konuk olan Mert Demir ‘Ateşe Düştüm’ü kendisine has şekilde yorumladığı için telif attığı Yılmaz Morgül hakkında ilk kez konuştu.
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Mert Demir'in, back vokalliğini Serenay Sarıkaya'nın yaptığı ve böylelikle aşk iddialarının patladığı şarkısı Ateşe Düştüm'ü dinlemeyen kalmamıştır.
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Mert Demir'in yıldızını parlatan ve dillere pelesenk olan "Ateşe Düştüm" şarkısını kendisine has şekilde yorumlayan pek çok kişi oldu tabii.
Elbette aralarında aşırı dikkat çeken isimler de vardı. Bunlar biri hiç şüphesiz ki şarkıları bambaşka boyutlara evirmekten zevk alan Yılmaz Morgül olmuştu.
Katıldığı programda Mert Demir'e "o şarkı öyle mi söylenir" diye kızarak parçayı yeniden seslendirmiş adeta viral olmuştu 👇
Şarkının bu halinin epey dikkat çektiğini fark edip hızını alamayan Morgül, coverladığı Mert Demir şarkısını YouTube'a yüklemiş ancak video kısa bir süre içerisinde kaldırılmıştı.
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Şarkının orijinal sahibi Mert Demir daha fazla dayanamayıp Yılmaz Morgül konusunda harekete geçmişti. Telif engeline takılan klip MESAM/MSG tarafından kaldırılınca Morgül canlı yayında ağlayıp "Neden hep çamur, niye desteklemiyoruz ya!" diye sitem etmişti.
Konu üzerine pek açıklama yapmayan Mert Demir geçtiğimiz gün Candaş Tolga'nın sunduğu Az Önce Konuştum'a konuk oldu.
Tolga'nın "Ateşe Düştüm’ü Yılmaz Morgül’ün elinden almışsınız" sözlerine üzerine konuşan Demir O şarkıda hikâyenin doğru şekilde ilerlemesi gerekiyordu. Yaşam enerjisini söndürdüysek çok üzgünüm ama yapacak bi şey yok. Antidepresan’da da Nihat Doğan’la aynısı oldu" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar...
Hadi gelin kullancılardan gelen yorumları da görelim:
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