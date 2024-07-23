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Başka Paylaşım Yaptı: Hercai'deki Partneri Akın Akınözü'nü Cenazede Yalnız Bırakan Ebru Şahin Topa Tutuldu!

Başka Paylaşım Yaptı: Hercai'deki Partneri Akın Akınözü'nü Cenazede Yalnız Bırakan Ebru Şahin Topa Tutuldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.07.2024 - 17:55

Annesini kanser yüzünden kaybeden Akın Akınözü'ne baş sağlığı dilemediği için tepkilerin odağı olan Ebru Şahin'e sinirlenenler soluğu ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarının altında aldı!

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Hercai dizisinde hayat verdiği "Miran" karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Akın Akınözü, geçtiğimiz gün oyuncu annesi Özlem Akınözü'nü kaybetti.

Hercai dizisinde hayat verdiği "Miran" karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Akın Akınözü, geçtiğimiz gün oyuncu annesi Özlem Akınözü'nü kaybetti.

Kanserle mücadelesini 21 Temmuz günü kaybeden annesinin cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan ünlü oyuncuya pek çok dostu destek oldu.

Kanserle mücadelesini 21 Temmuz günü kaybeden annesinin cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan ünlü oyuncuya pek çok dostu destek oldu.

Detayları da içeriğimizde vermiştik 👇👇

Acılı haliyle yürekleri dağlayan Akın Akınözü'nün yasını paylaşan ünlülerin arasında gözler elbette Hercai ekibi ve partneri Ebru Şahin'i aramıştı.

Acılı haliyle yürekleri dağlayan Akın Akınözü'nün yasını paylaşan ünlülerin arasında gözler elbette Hercai ekibi ve partneri Ebru Şahin'i aramıştı.

Dizi çekimleri devam ederken ikili arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ve tansiyonun da yükseldiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Dizi çekimleri devam ederken ikili arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ve tansiyonun da yükseldiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ama böylesi bir günde Ebru Şahin'in eski partneri Akınözü'nün yanında olmaması hatta bir baş sağlığı mesajı dahi yayınlamaması tepkilerin fitilini ateşledi.

Müge Dağıstanlı, son dönemlerde pek çok ülkeden poz paylaştığına şahit olduğumuz Şahin'in Akın Akınözü'yle ilgili yorumların tamamın tek tek sildiğini öne sürmüştü.

Müge Dağıstanlı, son dönemlerde pek çok ülkeden poz paylaştığına şahit olduğumuz Şahin'in Akın Akınözü'yle ilgili yorumların tamamın tek tek sildiğini öne sürmüştü.
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Ebru Şahin ne yaparsa yapsın ağır eleştiri oklarının hedefinden kurtulamadı. Yaşanan olaya sinirlenenler, ünlü oyuncunun son olarak 14 Temmuz'da paylaştığı tatil pozunun altında aldığı soluğu.

Ebru Şahin ne yaparsa yapsın ağır eleştiri oklarının hedefinden kurtulamadı. Yaşanan olaya sinirlenenler, ünlü oyuncunun son olarak 14 Temmuz'da paylaştığı tatil pozunun altında aldığı soluğu.

Şahin'in bu duruşu ne Türk ne de yabancı sosyal medya kullanıcıları tarafından affedildi...

Şahin'in bu duruşu ne Türk ne de yabancı sosyal medya kullanıcıları tarafından affedildi...
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Gerilimin hızla arttığı olaydan sonra bir story atan Ebru Şahin'in taziye mesajı paylaştığı sanıldı ancak tıklayanlar sokak köpekleriyle ilgili destek paylaşımıyla karşılaştı.

Gerilimin hızla arttığı olaydan sonra bir story atan Ebru Şahin'in taziye mesajı paylaştığı sanıldı ancak tıklayanlar sokak köpekleriyle ilgili destek paylaşımıyla karşılaştı.

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