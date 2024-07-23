Ebru Şahin Yoktu Ama O Vardı: Bensu Soral Eski Partneri Akın Akınözü'nü Acı Gününde Yalnız Bırakmadı
Ebru Şahin Yoktu Ama O Vardı: Bensu Soral Eski Partneri Akın Akınözü'nü Acı Gününde Yalnız Bırakmadı
Annesi Özlem Akınözü'nü kanserden kaybeden Akın Akınözü'ne destek olan pek çok ünlü dostu önceki gün cenazedeydi. Ebru Şahin'in katılmadığı cenazede Akınözü'nü eski partneri Bensu Soral yalnız bırakmadı.
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Hercai dizisinde hayat verdiği "Miran" karakteriyle bir anda yıldızını parlatan oyuncu Akın Akınözü acı haberle sarsıldı. Kendisi gibi olan oyuncu olan ve bir süredir kanserle mücadele eden annesi Özlem Akınözü'nü kaybetti.
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"Meleğimi kaybettim" diyerek biricik annesinin kaybını duyuran Akın Akınözü önceki düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.
Zaman zaman ayakta durmakta dahi güçlü çeken başarılı oyuncuya acısını paylaşan dostları destek oldu. Birçok ünlü isim de cenazede hazır bulundu.
Böylesine acı bir gün yaşayan Akın Akınözü'nün cenazesinde gözler Hercai'deki başrol partneri Ebru Şahin'i ve Hercai ekibini aradı...
Daha önce hiç tanışmadığı ancak anne acısının ne demek olduğunu bilen Hande Erçel'in de katıldığı törende Akınözü'ne destek olan isimlerden biri de Bensu Soral oldu.
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Akın Akınözü ile Tuzak dizisinde başrolü paylaşan Bensu Soral en acı gününü yaşayan eski partnerine sımsıkı sarıldı.
Arkadaşını böyle bir günde de yalnız bırakmayan Bensu Soral'ın ince hareketi takdir topladı.
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