Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Laf Üzerine Laf: Her Sözü Ayrı Bir Olay Olan Magazinci Bircan Bali, Mert Demir'e Kafayı Fena Taktı!

Laf Üzerine Laf: Her Sözü Ayrı Bir Olay Olan Magazinci Bircan Bali, Mert Demir'e Kafayı Fena Taktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.07.2024 - 18:34

Yaptığı her paylaşımla ayrı bir olayın fitilini ateşleyen magazin yorumcusu Bircan Bali bu sefer de bür süredir kafayı katığı Mert Demir'e konser ücretleri üzerinden yüklenme kararı aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yıllardır magazin dünyasına dair olaylı açıklamalarıyla tanıdığımız Bircan Bali'yi tanımayan yoktur. Bir dönem ekranlardan eksik olmayan Bali şimdilerde YouTube programlarıyla gündeme geliyor.

Yıllardır magazin dünyasına dair olaylı açıklamalarıyla tanıdığımız Bircan Bali'yi tanımayan yoktur. Bir dönem ekranlardan eksik olmayan Bali şimdilerde YouTube programlarıyla gündeme geliyor.

Aslında uzun zamandır koltuğunda oturup sonra ayrıldığı programa geri dönmüş ancak skandal açıklamaları sonrası koltuktan yine kalkmıştı:

Dilan Polat'ın serbest olduğunu iddia ettikten sonra hakkında soruşturma açıldıktan sonra bir günlük saltanatı biten Bali'nin Yağmur Çevik'e "yeni yetme" demesi de ayrı kriz çıkarmıştı.

Dilan Polat'ın serbest olduğunu iddia ettikten sonra hakkında soruşturma açıldıktan sonra bir günlük saltanatı biten Bali'nin Yağmur Çevik'e "yeni yetme" demesi de ayrı kriz çıkarmıştı.

Tabii bu sözler sonrası Yağmur Çevik de sessiz kalmayıp sağlam bir cevap vermişti:

Pek çok ünlü hakkında yaptığı yorumlarla tepkilerin odağı olup sayısız kişiyle davalık olan Bircan Bali'nin Mert Demir hakkındaki söylemleri de gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.

Pek çok ünlü hakkında yaptığı yorumlarla tepkilerin odağı olup sayısız kişiyle davalık olan Bircan Bali'nin Mert Demir hakkındaki söylemleri de gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.

Çiğdem Akman'ın YouTube kanalına konuk olup Serenay Sarıkaya'yla aşkına inanmadığını belirten Bali'nin 'Deli misin sen? Çocuk ... ayol' demesi şoke etmişti.

Çiğdem Akman'ın YouTube kanalına konuk olup Serenay Sarıkaya'yla aşkına inanmadığını belirten Bali'nin 'Deli misin sen? Çocuk ... ayol' demesi şoke etmişti.

Ünlü şarkıcının cinsel yönelimi hakkındaki sözlerini de bu içeriğimizde vermiştik:

Yeni eleştiri oklarını "Ateşe Düştüm" şarkısıyla hafızalara kazınan Mert Demir'e çevirme kararı alan Bircan Bali, bir platform üzerinden satışa çıkarılan Mert Demir'in konser biletleri üzerinden açtı ağzını.

Yeni eleştiri oklarını "Ateşe Düştüm" şarkısıyla hafızalara kazınan Mert Demir'e çevirme kararı alan Bircan Bali, bir platform üzerinden satışa çıkarılan Mert Demir'in konser biletleri üzerinden açtı ağzını.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Demir'in 100 Bin TL üzerinden satışa çıkarıldığını gösterdiği konser biletlerini satın alanlara da saran Bali "100 bine konsere giden herhangi birini görürseniz selfie çekin benim için Mert'ten daha kıymetli o" ifadelerini kullandı.

Demir'in 100 Bin TL üzerinden satışa çıkarıldığını gösterdiği konser biletlerini satın alanlara da saran Bali "100 bine konsere giden herhangi birini görürseniz selfie çekin benim için Mert'ten daha kıymetli o" ifadelerini kullandı.

Ardından havuz başındayken bile paylaşımlarına devam eden Bircan Bali işin içine Serenay Sarıkaya'yı da katıp "Serenay'ın 5 milyon doları kaç Mert Demir bileti yapıyor?" diye sordu.

Ardından havuz başındayken bile paylaşımlarına devam eden Bircan Bali işin içine Serenay Sarıkaya'yı da katıp "Serenay'ın 5 milyon doları kaç Mert Demir bileti yapıyor?" diye sordu.

Belirtilen fiyata bilet alınmadığının yazılı olduğu paylaşımı hikayesine ekleyerek "Zaten yakında Mert Demir'i yurt dışında izlersiniz. Serenay kankasını da yayında götürür... ülkeden giderken" diyen Bali sataşmayı bir an olsun bırakmadı.

Belirtilen fiyata bilet alınmadığının yazılı olduğu paylaşımı hikayesine ekleyerek "Zaten yakında Mert Demir'i yurt dışında izlersiniz. Serenay kankasını da yayında götürür... ülkeden giderken" diyen Bali sataşmayı bir an olsun bırakmadı.

Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz nedir peki? Hadi yorumlarda buluşalım...

Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz nedir peki? Hadi yorumlarda buluşalım...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın