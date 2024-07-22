Laf Üzerine Laf: Her Sözü Ayrı Bir Olay Olan Magazinci Bircan Bali, Mert Demir'e Kafayı Fena Taktı!
Laf Üzerine Laf: Her Sözü Ayrı Bir Olay Olan Magazinci Bircan Bali, Mert Demir'e Kafayı Fena Taktı!
Yaptığı her paylaşımla ayrı bir olayın fitilini ateşleyen magazin yorumcusu Bircan Bali bu sefer de bür süredir kafayı katığı Mert Demir'e konser ücretleri üzerinden yüklenme kararı aldı.
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Yıllardır magazin dünyasına dair olaylı açıklamalarıyla tanıdığımız Bircan Bali'yi tanımayan yoktur. Bir dönem ekranlardan eksik olmayan Bali şimdilerde YouTube programlarıyla gündeme geliyor.
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Dilan Polat'ın serbest olduğunu iddia ettikten sonra hakkında soruşturma açıldıktan sonra bir günlük saltanatı biten Bali'nin Yağmur Çevik'e "yeni yetme" demesi de ayrı kriz çıkarmıştı.
Pek çok ünlü hakkında yaptığı yorumlarla tepkilerin odağı olup sayısız kişiyle davalık olan Bircan Bali'nin Mert Demir hakkındaki söylemleri de gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.
Çiğdem Akman'ın YouTube kanalına konuk olup Serenay Sarıkaya'yla aşkına inanmadığını belirten Bali'nin 'Deli misin sen? Çocuk ... ayol' demesi şoke etmişti.
Yeni eleştiri oklarını "Ateşe Düştüm" şarkısıyla hafızalara kazınan Mert Demir'e çevirme kararı alan Bircan Bali, bir platform üzerinden satışa çıkarılan Mert Demir'in konser biletleri üzerinden açtı ağzını.
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Demir'in 100 Bin TL üzerinden satışa çıkarıldığını gösterdiği konser biletlerini satın alanlara da saran Bali "100 bine konsere giden herhangi birini görürseniz selfie çekin benim için Mert'ten daha kıymetli o" ifadelerini kullandı.
Ardından havuz başındayken bile paylaşımlarına devam eden Bircan Bali işin içine Serenay Sarıkaya'yı da katıp "Serenay'ın 5 milyon doları kaç Mert Demir bileti yapıyor?" diye sordu.
Belirtilen fiyata bilet alınmadığının yazılı olduğu paylaşımı hikayesine ekleyerek "Zaten yakında Mert Demir'i yurt dışında izlersiniz. Serenay kankasını da yayında götürür... ülkeden giderken" diyen Bali sataşmayı bir an olsun bırakmadı.
Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz nedir peki? Hadi yorumlarda buluşalım...
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