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Onur Atilla Boşanmanın Üzerinden Günler Sonra Aşk Yaşadığı Nez'le Romantik Pozlarına Yenisini Ekledi!

Onur Atilla Boşanmanın Üzerinden Günler Sonra Aşk Yaşadığı Nez'le Romantik Pozlarına Yenisini Ekledi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.07.2024 - 15:15

Onur Atilla'nın boşanmasından günler sonra Nez'le ilişki yaşadığı haberi kısa sürede gündem olmuştu. Magazin manşetlerine damgasına vuran ikili bu sefer de çıktıkları tatilden yeni karelerini paylaştı!

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Güldür Güldür'le adını geniş kitlelere duyuran Rüştü Onur Atilla'nın 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Sinem Ayyıldız'la sessiz sedasız boşandığını sosyal medya paylaşımı üzerinden öğrenmiştik.

Güldür Güldür'le adını geniş kitlelere duyuran Rüştü Onur Atilla'nın 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Sinem Ayyıldız'la sessiz sedasız boşandığını sosyal medya paylaşımı üzerinden öğrenmiştik.

2 çocuğunun annesiyle 10 Haziran 2024'te boşanmasından tam 20 gün sonra şarkıcı Nez'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Atilla gündeme bomba gibi düşmüştü.

2 çocuğunun annesiyle 10 Haziran 2024'te boşanmasından tam 20 gün sonra şarkıcı Nez'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Atilla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hatta Sinem Ayyıldız da eski eşi Onur Atilla tarafından ihanete uğradığını iddia edince kaos iyice büyümüştü:

"Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek..." açıklamasından bulunan Onur Atilla yeni aşkıyla yaptığı paylaşımlarla iyice dikkat çeker olmuştu.

"Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek..." açıklamasından bulunan Onur Atilla yeni aşkıyla yaptığı paylaşımlarla iyice dikkat çeker olmuştu.

"Boşanmış bir adamla tanıştım...Lütfen günah keçisi olarak özellikle kadınları kullanmayın" diyen Nez ve biricik aşkı Onur Atilla romantik pozlarına bir yenisini daha ekledi.

"Boşanmış bir adamla tanıştım...Lütfen günah keçisi olarak özellikle kadınları kullanmayın" diyen Nez ve biricik aşkı Onur Atilla romantik pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Kınalıada'ya giden ünlü çift, birçok karelerini sosyal medyaları üzerinden takipçileriyle paylaşmayı bir an olsun ihmal etmedi.

Kınalıada'ya giden ünlü çift, birçok karelerini sosyal medyaları üzerinden takipçileriyle paylaşmayı bir an olsun ihmal etmedi.
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Onur Atilla ve Nez'in klasik bir arabayla yaptıkları gezinti ise gözlerden kaçacak gibi de değildi...

Onur Atilla ve Nez'in klasik bir arabayla yaptıkları gezinti ise gözlerden kaçacak gibi de değildi...

O anları da buraya bırakıyoruz... 👇👇

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