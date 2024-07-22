Onur Atilla Boşanmanın Üzerinden Günler Sonra Aşk Yaşadığı Nez'le Romantik Pozlarına Yenisini Ekledi!
Onur Atilla Boşanmanın Üzerinden Günler Sonra Aşk Yaşadığı Nez'le Romantik Pozlarına Yenisini Ekledi!
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Güldür Güldür'le adını geniş kitlelere duyuran Rüştü Onur Atilla'nın 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Sinem Ayyıldız'la sessiz sedasız boşandığını sosyal medya paylaşımı üzerinden öğrenmiştik.
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2 çocuğunun annesiyle 10 Haziran 2024'te boşanmasından tam 20 gün sonra şarkıcı Nez'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Atilla gündeme bomba gibi düşmüştü.
"Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek..." açıklamasından bulunan Onur Atilla yeni aşkıyla yaptığı paylaşımlarla iyice dikkat çeker olmuştu.
"Boşanmış bir adamla tanıştım...Lütfen günah keçisi olarak özellikle kadınları kullanmayın" diyen Nez ve biricik aşkı Onur Atilla romantik pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Kınalıada'ya giden ünlü çift, birçok karelerini sosyal medyaları üzerinden takipçileriyle paylaşmayı bir an olsun ihmal etmedi.
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Onur Atilla ve Nez'in klasik bir arabayla yaptıkları gezinti ise gözlerden kaçacak gibi de değildi...
O anları da buraya bırakıyoruz... 👇👇
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