Taze Anne Azra Akın Dünya Tatlısı Kızı Arya'nın Plajda Habersiz Çekilmesinden Sonra Tepki Gösterdi!
Taze Anne Azra Akın Dünya Tatlısı Kızı Arya'nın Plajda Habersiz Çekilmesinden Sonra Tepki Gösterdi!
Tescilli güzelimiz Azra Akın geçtiğimiz gün eşi Atakan Koru ve çocuklarıyla deniz keyfi yaparken görüntülendi. Akın, minik kızı Arya'nın denizle tanışma anlarını habersiz görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren bir açıklama yaptı.
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2002 yılında hem Miss World hem de Miss Turkey güzeli seçilen Azra Akın duru güzelliği, başarıları ve gıpta edilesi özel hayatıyla gündemimize gelmeye devam ediyor.
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Ünlü güzel, 4 yıldır birlikte olduğu Atakan Koru'la 24 Ağustos 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Sevilen ikili o günden beri sürdürdükleri evliliklerinin birinci yılında aileyi büyütme kararı almışlardı.
Azra Akın ve Atakan Koru 2018 yılında oğulları Demir'i kucağına alarak ilk kez anne ve baba olma duygusunu tatmışlardı.
Her haliyle gönülleri fetheden Azra Akın aralık ayının son günlerinde ikinci hamileliğini "2024’de 4 kişilik bir aileyiz🤍" diyerek müjdelemişti.
Veee beklenen an geldi! Ünlü çiftimiz "14 Nisan Pazar günü Demir’e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya ❤️" diyerek kızlarının dünyaya geldiğini duyurmuştu.
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İkinci kez anne olan Azra Akın, geçtiğimiz gün biricik eşi Atakan Koru ve çocuklarıyla beraber Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.
Bebeklerinin denizle tanıştığı o anlarsa basın mensupları tarafından gizlice çekildi. Haberlerin yayılmasından kısa süre Azra Akın'dan tepki açıklaması geldi.
Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Elbette beni habersiz çekebilirsiniz, ancak bir bebeğin veya bir çocuğun fotoğrafını habersiz çekip, ailenin rızası olmadan yayınlamanın doğru olmadığını, bizim özelimizde çocuğumuzun haklarını korumaya yönelik gerekli önlemleri almadan yaptığınız paylaşımlara rızamız olmadığını ve ayrıca çocuklarımızı korumak için kanunlarımızın da son derece hassas olduğunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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