Taze Anne Azra Akın Dünya Tatlısı Kızı Arya'nın Plajda Habersiz Çekilmesinden Sonra Tepki Gösterdi!

Tescilli güzelimiz Azra Akın geçtiğimiz gün eşi Atakan Koru ve çocuklarıyla deniz keyfi yaparken görüntülendi. Akın, minik kızı Arya'nın denizle tanışma anlarını habersiz görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren bir açıklama yaptı.