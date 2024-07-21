Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.
Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...
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Hazar Ergüçlü
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Hande Yener
Şeyma Subaşı
Afra Saraçoğlu
İrem Derici
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Yıldız Tilbe
Zeynep Bastık
Melisa Döngel
Demet Akalın ve Nagihan Karadere
Demet Özdemir
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Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?
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