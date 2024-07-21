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Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.07.2024 - 16:21

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.

Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...

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Hazar Ergüçlü

Hazar Ergüçlü

Hande Yener

Hande Yener

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

İrem Derici

İrem Derici
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Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Melisa Döngel

Melisa Döngel

Demet Akalın ve Nagihan Karadere

Demet Akalın ve Nagihan Karadere

Demet Özdemir

Demet Özdemir
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Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?

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