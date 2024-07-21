Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sıla Doğu Cezaevindeki Kardeşi Dilan Polat'ın Doğum Günününde Eski Albümleri Açıp Duygusallaştı!

Sıla Doğu Cezaevindeki Kardeşi Dilan Polat'ın Doğum Günününde Eski Albümleri Açıp Duygusallaştı!

Dilan Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.07.2024 - 14:21 Son Güncelleme: 21.07.2024 - 14:23

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Sıla Doğu parmaklıklar ardındaki kardeşi Dilan Polat için paylaşım yapmaya devam ediyor. Doğu önceki gün doğum günü olan kardeşi Dilan'ın özel gününde paylaşımlar yapıp duasını yineledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ultra lüks hayatlarıyla tanınıp şikayetlerin ardından MASAK radarına takılan Dilan ve Engin Polat çifti 4 Kasım'dan bu yana yani yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde yatıyor biliyorsunuz.

Ultra lüks hayatlarıyla tanınıp şikayetlerin ardından MASAK radarına takılan Dilan ve Engin Polat çifti 4 Kasım'dan bu yana yani yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde yatıyor biliyorsunuz.

Polat ailesiyle birlikte suçlanıp tutuklu yargılananlar arasında Dilan'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu da vardı.

Polat ailesiyle birlikte suçlanıp tutuklu yargılananlar arasında Dilan'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu da vardı.

14 Haziran'da sabahın erken saatlerinde tahliye edilen Sıla Doğu, kardeşi Dilan'ın adını haykırarak sinir krizi geçirmişti.

14 Haziran'da sabahın erken saatlerinde tahliye edilen Sıla Doğu, kardeşi Dilan'ın adını haykırarak sinir krizi geçirmişti.

O anları da burada vermiştik size:

Tahliyesinden günler sonra ilk kez paylaşım yaparak son halini gösteren Sıla Doğu o günden sonra Dilan Polat hakkında pek çok belge paylaştı.

Tahliyesinden günler sonra ilk kez paylaşım yaparak son halini gösteren Sıla Doğu o günden sonra Dilan Polat hakkında pek çok belge paylaştı.

Hatta davadaki "yalancı tanık" hakkında da epey sert çıkmıştı:

Doğu, tutuklu hali devam eden kardeşi Dilan Polat'ın doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. "Yanında değilim ama ruhum ve kalbim her an seninle" diyen Sıla Doğu eski güzel günlerinden derlediği anlardan bir video yayınladı.

Doğu, tutuklu hali devam eden kardeşi Dilan Polat'ın doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. "Yanında değilim ama ruhum ve kalbim her an seninle" diyen Sıla Doğu eski güzel günlerinden derlediği anlardan bir video yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ardından "Dilanım" diyerek kardeşini öpücüklere boğduğu anları takipçileriyle paylaştı.

Ardından "Dilanım" diyerek kardeşini öpücüklere boğduğu anları takipçileriyle paylaştı.

Son paylaşımda ise Engin Polat ve Dilan Polat ile çocuklarının yer aldığı bir doğum günü karesi yer aldı.

Son paylaşımda ise Engin Polat ve Dilan Polat ile çocuklarının yer aldığı bir doğum günü karesi yer aldı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın