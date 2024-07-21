Sıla Doğu Cezaevindeki Kardeşi Dilan Polat'ın Doğum Günününde Eski Albümleri Açıp Duygusallaştı!

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Sıla Doğu parmaklıklar ardındaki kardeşi Dilan Polat için paylaşım yapmaya devam ediyor. Doğu önceki gün doğum günü olan kardeşi Dilan'ın özel gününde paylaşımlar yapıp duasını yineledi.