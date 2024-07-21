Sıla Doğu Cezaevindeki Kardeşi Dilan Polat'ın Doğum Günününde Eski Albümleri Açıp Duygusallaştı!
Sıla Doğu Cezaevindeki Kardeşi Dilan Polat'ın Doğum Günününde Eski Albümleri Açıp Duygusallaştı!
Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Sıla Doğu parmaklıklar ardındaki kardeşi Dilan Polat için paylaşım yapmaya devam ediyor. Doğu önceki gün doğum günü olan kardeşi Dilan'ın özel gününde paylaşımlar yapıp duasını yineledi.
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Ultra lüks hayatlarıyla tanınıp şikayetlerin ardından MASAK radarına takılan Dilan ve Engin Polat çifti 4 Kasım'dan bu yana yani yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde yatıyor biliyorsunuz.
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Polat ailesiyle birlikte suçlanıp tutuklu yargılananlar arasında Dilan'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu da vardı.
14 Haziran'da sabahın erken saatlerinde tahliye edilen Sıla Doğu, kardeşi Dilan'ın adını haykırarak sinir krizi geçirmişti.
Tahliyesinden günler sonra ilk kez paylaşım yaparak son halini gösteren Sıla Doğu o günden sonra Dilan Polat hakkında pek çok belge paylaştı.
Doğu, tutuklu hali devam eden kardeşi Dilan Polat'ın doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. "Yanında değilim ama ruhum ve kalbim her an seninle" diyen Sıla Doğu eski güzel günlerinden derlediği anlardan bir video yayınladı.
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Ardından "Dilanım" diyerek kardeşini öpücüklere boğduğu anları takipçileriyle paylaştı.
Son paylaşımda ise Engin Polat ve Dilan Polat ile çocuklarının yer aldığı bir doğum günü karesi yer aldı.
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