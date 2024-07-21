Kapak Üstüne Kapak: Kıyafetleri Yüzünden Eleştirilen Hadise Bu Sefer de Anneciği Üzerinden Cevap Verdi!
Kapak Üstüne Kapak: Kıyafetleri Yüzünden Eleştirilen Hadise Bu Sefer de Anneciği Üzerinden Cevap Verdi!
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Sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla gönülleri fetheden Hadise özellikle son dönemlerde verdiği konserlerinde sadece şarkı söylemekle kalmayıp dinleyicilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.
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Bitmek bilmeyen enerjisiyle sergiliği dans performanslarıyla adını gündeme taşıyan ünlü şarkıcı sahnesinde giydiği kombinleriyle de zaman zaman ağır eleştirilerin hedefi oluyor biliyorsunuz.
Önce hemen bir konuyu özetleyelim; günlerdir canla başla prova yapan ve o anlarını da takipçileriyle paylaşan Hadise geçtiğimiz gün beklenen Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konserini verdi.
Yine birbirinden farklı kombinlerle hayranlarının karşısına çıkan güzel şarkıcı "fazla cesur" ya da "çok açık" bulunduğu için tepki gösterilen kombinleri konusuna değinerek "Gayet kapalıyım ama yine seksiyim" cevabını verdi.
Üst üste iki büyük konsere imza atan Hadise ikinci sahnesinde de yine yargısını dağıttı tabii. Zaman zaman kombinleri üzerinden linç edilmesine bir cevap daha veren ünlü şarkıcı kendisini dinlemeye gelen annesini gösterip “Annem karışmıyorsa, bana kimse karışamaz!” cevabını verdi.
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“İyi ki annem beni özgür bıraktı. Hiçbir şeyime karışmadı. Arkamda duran tek kişi oydu! Benim annem bir şey demiyorsa, kimse bir şey diyemez!”
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