Rapçi Alizade Vücuduyla Barışık Oluşunu "Bol Yağlı Tabuklu Tantuni" Diyerek Vurgulayınca Olanlar Oldu!
Rapçi Alizade Vücuduyla Barışık Oluşunu "Bol Yağlı Tabuklu Tantuni" Diyerek Vurgulayınca Olanlar Oldu!
Yaptığı her paylaşımla sosyal medyada gündem olmayı başarabilen rapçi Alizade bu sefer de vücuduyla barışık olduğunu belirttiği fotoğrafıyla yorumların odağı haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanların en popüler kadın rapçilerinden biri olan Alizade, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisine has konuşma şekli ve tavırlarıyla öne çıkan Alizade önce rapçi Ezhel'le hakkında çıkan aşk iddialarıyla ardından da YouTuber Berkan Güven'le davalık olmasıyla adından söz ettirmişti.
Oldukça aktif şekilde kullandığı sosyal medya hesabından birilerine sataşmasına da alışık olduğumuz ünlü rapçi son olarak İbrahim Tatlıses goygoyuyla viral olmuştu.
Alizade bu sefer de X (Twitter) hesabından paylaştığı fotoğrafıyla olay oldu. Bedeniyle barışık olduğunu yine kendine has şekilde belirten Alizade "EVET BEN SISKOYUM NOLMUSSS👅👅👅👅 JUICYYYY BOL YAGLI TABUKLU TANTUNI 👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅" notunu düştü.
Hadi gelin Alizade'nin paylaşımına gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın