Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Rapçi Alizade Vücuduyla Barışık Oluşunu "Bol Yağlı Tabuklu Tantuni" Diyerek Vurgulayınca Olanlar Oldu!

Rapçi Alizade Vücuduyla Barışık Oluşunu "Bol Yağlı Tabuklu Tantuni" Diyerek Vurgulayınca Olanlar Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.07.2024 - 19:28

Yaptığı her paylaşımla sosyal medyada gündem olmayı başarabilen rapçi Alizade bu sefer de vücuduyla barışık olduğunu belirttiği fotoğrafıyla yorumların odağı haline geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son zamanların en popüler kadın rapçilerinden biri olan Alizade, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son zamanların en popüler kadın rapçilerinden biri olan Alizade, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kendisine has konuşma şekli ve tavırlarıyla öne çıkan Alizade önce rapçi Ezhel'le hakkında çıkan aşk iddialarıyla ardından da YouTuber Berkan Güven'le davalık olmasıyla adından söz ettirmişti.

Kendisine has konuşma şekli ve tavırlarıyla öne çıkan Alizade önce rapçi Ezhel'le hakkında çıkan aşk iddialarıyla ardından da YouTuber Berkan Güven'le davalık olmasıyla adından söz ettirmişti.

Oldukça aktif şekilde kullandığı sosyal medya hesabından birilerine sataşmasına da alışık olduğumuz ünlü rapçi son olarak İbrahim Tatlıses goygoyuyla viral olmuştu.

Oldukça aktif şekilde kullandığı sosyal medya hesabından birilerine sataşmasına da alışık olduğumuz ünlü rapçi son olarak İbrahim Tatlıses goygoyuyla viral olmuştu.

O anları da bu içeriğimizde vermiştik:

Alizade bu sefer de X (Twitter) hesabından paylaştığı fotoğrafıyla olay oldu. Bedeniyle barışık olduğunu yine kendine has şekilde belirten Alizade "EVET BEN SISKOYUM NOLMUSSS👅👅👅👅 JUICYYYY BOL YAGLI TABUKLU TANTUNI 👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅" notunu düştü.

Alizade bu sefer de X (Twitter) hesabından paylaştığı fotoğrafıyla olay oldu. Bedeniyle barışık olduğunu yine kendine has şekilde belirten Alizade "EVET BEN SISKOYUM NOLMUSSS👅👅👅👅 JUICYYYY BOL YAGLI TABUKLU TANTUNI 👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅" notunu düştü.

Hadi gelin Alizade'nin paylaşımına gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim:

Hadi gelin Alizade'nin paylaşımına gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın