Pınar Kerimoğlu'na Konuk Olan Seda Mete Oldukça Ünlü Bir Şarkıcı Tarafından Mobbinge Uğradığını İtiraf Etti!
Pınar Kerimoğlu'na Konuk Olan Seda Mete Oldukça Ünlü Bir Şarkıcı Tarafından Mobbinge Uğradığını İtiraf Etti!
Ünlü şarkıcı Seda Mete geçtiğimiz gün Pınar Kerimoğlu'nun konuğu oldu. Dinleyenleri şaşkına çeviren açıklamalarda bulunan Mete, ülkemizin en popüler kadın şarkıcılarından biri tarafından mobbinge uğradığını itiraf etti!
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‘Adalet’ ve ‘Yanıla Yanıla’ adlı şarkılarıyla kısa sürede adını duyurmayı başaran Seda Mete, konserleri ve sahne performansıyla dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun ünlüleri ağırladığı programına konuk olan Mete'den herkesi şaşkına çevirecek bir açıklama geldi.
Seda Mete, hem şarkıları hem de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Işın Karaca tarafından mobbinge uğradığını itiraf etti.
Sözlerine "Işın Karaca ile çalışırken bana mobbing uyguladı ve beni kovdu. Bu süreç benim için çok zordu. Bir ay sonra beni kardeşi aradı ve tekrar sahneye çağırdı" diyerek başlayan Seda Mete şöyle devam etti:
"Ancak o gün başka bir konserim olduğunu söyledim. Bu durumu bildirmem üzerine benimle dalga geçip, 'Sen kimsin ki sahne yapıyorsun?' diyerek alay ettiler. Bu olaylar beni çok yaraladı ama asla pes etmedim."
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Yaşadığı olumsuzluklarını kendisini çok daha güçlendirdiğini belirten Mete bir de “Şimdi ondan daha çok sahne alıyorum. Bu yaşadıklarım bana kimseyi kendinden küçük görmemeyi öğretti. Sonra arkasından bakarsın" ifadelerini kullandı.
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