Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Son Haliyle Serenay Sarıkaya'yı Akıllara Getiren İzel Bu Sefer Kime Benzediğini Takipçilerine Sordu!

Son Haliyle Serenay Sarıkaya'yı Akıllara Getiren İzel Bu Sefer Kime Benzediğini Takipçilerine Sordu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.07.2024 - 17:19

Bir dönem canını epey sıkan yüzündeki izlerden kurtulan İzel'in Serenay Sarıkaya'ya benzetilmesini hatırlarsınız. Ünlü şarkıcı bu sefer de son paylaşımıyla hangi ünlü isme benzediğini takipçilerine sordu...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir döneme damgasını vuran İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün tek kadın üyesi İzel Çeliköz bir dönem yüzündeki izlerden dolayı epey sorunlar yaşıyordu.

Bir döneme damgasını vuran İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün tek kadın üyesi İzel Çeliköz bir dönem yüzündeki izlerden dolayı epey sorunlar yaşıyordu.

"Düşer O" ve "Işıklı Yol" gibi şarkıları listemize katan ünlü şarkıcı son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

"Düşer O" ve "Işıklı Yol" gibi şarkıları listemize katan ünlü şarkıcı son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Bunun nedeni de sevgilisiyle poz paylaşan İzel'in yüzündeki izlerden eser kalmaması olmuştu. Serenay Sarıkaya'ya benzetilen ünlü şarkıcının bu halinin filtre mi yoksa estetik mi olduğu tartışılmaya başlanmıştı.

Bunun nedeni de sevgilisiyle poz paylaşan İzel'in yüzündeki izlerden eser kalmaması olmuştu. Serenay Sarıkaya'ya benzetilen ünlü şarkıcının bu halinin filtre mi yoksa estetik mi olduğu tartışılmaya başlanmıştı.

İzel yorumların artmasından sonra "Sürekli benden oldukça genç güzel birilerine benzetmeniz..." diyerek tepki göstermişti:

Ünlü şarkıcı bu sefer de kime benzetileceğini takipçilerine sordu...

Ünlü şarkıcı bu sefer de kime benzetileceğini takipçilerine sordu...

İşte o anlar...👇👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın