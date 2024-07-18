Son Haliyle Serenay Sarıkaya'yı Akıllara Getiren İzel Bu Sefer Kime Benzediğini Takipçilerine Sordu!
Son Haliyle Serenay Sarıkaya'yı Akıllara Getiren İzel Bu Sefer Kime Benzediğini Takipçilerine Sordu!
Bir dönem canını epey sıkan yüzündeki izlerden kurtulan İzel'in Serenay Sarıkaya'ya benzetilmesini hatırlarsınız. Ünlü şarkıcı bu sefer de son paylaşımıyla hangi ünlü isme benzediğini takipçilerine sordu...
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Bir döneme damgasını vuran İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün tek kadın üyesi İzel Çeliköz bir dönem yüzündeki izlerden dolayı epey sorunlar yaşıyordu.
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"Düşer O" ve "Işıklı Yol" gibi şarkıları listemize katan ünlü şarkıcı son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Bunun nedeni de sevgilisiyle poz paylaşan İzel'in yüzündeki izlerden eser kalmaması olmuştu. Serenay Sarıkaya'ya benzetilen ünlü şarkıcının bu halinin filtre mi yoksa estetik mi olduğu tartışılmaya başlanmıştı.
Ünlü şarkıcı bu sefer de kime benzetileceğini takipçilerine sordu...
İşte o anlar...👇👇
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