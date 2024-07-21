Yıldız Tilbe 15 Yıl Sonra Barış İmzaladığı Dostu İbrahim Tatlıses'le Karesi Sonrası İlk Kez Konuştu!

İbrahim Tatlıses'le 15 yıllık küslüğünüz geçtiğimiz günlerde sineye çeken Yıldız Tilbe gündeme bomba gibi düşen karenin ardından ilk kez açıklama yaptı. Bayrakların suya inmesinden sonra jest yapan Tatlıses ise konser öncesi konuşan Tilbe'nin sahnesine 100 adet kırmızı gül gönderdi.