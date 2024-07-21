Yıldız Tilbe 15 Yıl Sonra Barış İmzaladığı Dostu İbrahim Tatlıses'le Karesi Sonrası İlk Kez Konuştu!
Yıldız Tilbe 15 Yıl Sonra Barış İmzaladığı Dostu İbrahim Tatlıses'le Karesi Sonrası İlk Kez Konuştu!
İbrahim Tatlıses'le 15 yıllık küslüğünüz geçtiğimiz günlerde sineye çeken Yıldız Tilbe gündeme bomba gibi düşen karenin ardından ilk kez açıklama yaptı. Bayrakların suya inmesinden sonra jest yapan Tatlıses ise konser öncesi konuşan Tilbe'nin sahnesine 100 adet kırmızı gül gönderdi.
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2009 yılında İbo Show'a konuk olan Yıldız Tilbe ve programın sunucusu İbrahim Tatlıses arasında tansiyon bir anda zirve yapmıştı. Tatlıses'in kadınlığına yönelik sert sözler söylemesi üzerine sinirlenen Tilbe yayını terk etmişti.
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15 yıl önce yaşanan bu olaydan sonra dostlukları biten ikili hakkında zaman zaman çıkan haberler de gündemde epey bir konuşulmuştu.
Ve bir anda ne oldu dersiniz? Geçtiğimiz hafta ameliyat masasına yatıp, kızı Dilan Çıtak'la epey gerilen İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe'den barışma paylaşımı geldi.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre yıllar süren küslüğün sona ermesindeki ilk adımı da usta sanatçı Yıldız Tilbe atmış.
Bayrakların suya indirilmesinden sonra jestler ve güzel sözler de havalarda uçuştu adeta. Konser verecek eski dostuna jest yapma kararı alan ünlü türkücü Yıldız Tilbe'nin sahnesine tam 100 adet kırmızı gül gönderdi.
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Tatlıses'e teşekkür edip Yıldız Tilbe ardından da barış imzaladığı arkadaşının "Mavi Mavi" şarkısını söyledi.
Ayrıca konserde önce büyük barışma hakkındaki sorulara da cevap vermeyi ihmal etmeyen Tilbe'den şu açıklama geldi:
"Çok güzel bir geceydi, geçmişe gidildi gelindi anılarımızı konuştuk. Artık İbrahim beyle her zaman görüşürüm"
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