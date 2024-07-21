Koşun: Kısmetse Olur Yarışmacısı Ayşenur İnam Gönlünü Yakından Tanıdığımız Bir Fenomene Kaptırdı!
Koşun: Kısmetse Olur Yarışmacısı Ayşenur İnam Gönlünü Yakından Tanıdığımız Bir Fenomene Kaptırdı!
Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla adını duyuran Ayşenur İnam, pek çoğumuzun yakından tanıdığı fenomen bir isimle yeni bir aşka yelken açtı!
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Uzun bir aranın ardından yeni konseptiyle YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur programı herkesi ekranlara kilitlemişti.
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Kaosun bir an olsun eksilmediğini izdivaç programıyla beraber pek çok isim hayatımıza girmişti. Bunlarda biri de yarışmadaki hal ve hareketleriyle dikkat çeken Ayşenur İnam olmuştu.
Yarışmanın gündemden düşmeyen isimlerinden Tuğçe'yle şiddetli kavgalarına şahit olduğumuz, Zeyd'le "şimdi ne olacak?" dedirten muhabbetlerini izlediğimiz ve Yaren'le olan yakın arkadaşlıklarına güldüğümüz Ayşenur yarışmadan sonra da adını duyurmaya devam etti.
Bunun en büyük nedenlerinden biri ve ilki kendisinin değişimi! Yarışmada da gerçek hali ve fotoşoplu haliyle olay olan İnam'ın son görünüşünde eskiye kıyasla epey bir değişim var.
Gelelim ikinci ve günün asıl nedenine: Kısmetse Olur'da hayatının aşkını arayan Ayşenur İnam yepyeni bir ilişkiye başlamış.
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Peki Ayşenur gönlünü kime kaptırdı? Bir pazar tezgahında mandalina satarken söylediği şarkıyla bir anda ünlenen ve ardından klip çektiği "Mandalina" şarkısıyla tanıdığımız Veysel Mutlu'ya!
Ayşenur İnam, fenomen şarkıcı Veysel Mutlu'yla yeni bir aşka başladığını da sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Arabada giderken bile kalp bıraktığı sevdiceğinin "Vay Delikanlı Gönlüm" adlı şarkısını son ses dinlediği anları da paylaştı...
Ayşenur'un "Aşk" notuyla paylaştığı bir diğer paylaşımında da Veysel Mutlu'nun şarkı söylediği anlar takipçiye sunuldu.
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