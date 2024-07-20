İlk Adımı Yıldız Tilbe Atmış: 15 Yıl Sonra Gerçekleşen Barışmanın Perde Arkası Belli Oldu!
İlk Adımı Yıldız Tilbe Atmış: 15 Yıl Sonra Gerçekleşen Barışmanın Perde Arkası Belli Oldu!
Kaynak: https://10haber.net/yazarlar/muge-dag...
15 yıl önce bir canlı yayında tartıştıktan sonra küsen İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Ünlü ikilinin barışmasının perde arkası belli oldu!
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Hatırlar mısınız bilmiyoruz bundan yaklaşık 15 yıl önce yani 2009 yılında İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olan Yıldız Tilbe, Tatlıses ile tartışıp yayını terk etmiş ve ikili o günden sonra bir daha hiç konuşmamıştı.
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Geçtiğimiz günlerde ise Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses birlikte oldukları bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaşarak barıştıklarını resmen duyurmuşlardı.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ikilinin barışmasının perde arkası belli oldu! Ameliyata girmeden seyirciye “Hakkınızı helal edin” diyen ve gözyaşlarını tutamayan Tatlıses'in o görüntülerini izleyen Yıldız Tilbe, dayanamayarak küslüğü bitirmeye karar verdi.
Tatlıses'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Tilbe'nin araması karşısında Tatlıses, "Yıldız kızım" diyerek ağladı. Tilbe ise telefonu kapattıktan sonra aracına atlayarak Bodrum'daki İbrahim Tatlıses'in yanına gitti.
"Uçağa binsem zaman kaybederim" diyerek kendi aracıyla yola çıkan Tilbe'yi gören Tatlıses ise “Böyle çabuk geleceğini beklemiyordum” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Dağıstanlı'nın haberine göre saatlerce sohbet eden ikilinin ilerleyen dönemlerde düet yapacağı da iddia edildi.
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