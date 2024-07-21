Despina Vandi'nin Atatürk Fiyaskosunu Yeni Fark Eden Seren Serengil Lafı Gediğine Fena Koydu!
Despina Vandi'nin Atatürk Fiyaskosunu Yeni Fark Eden Seren Serengil Lafı Gediğine Fena Koydu!
Birkaç gündür Demet Akalın ve Gülben Ergen'le ağır şekilde sataşmasıyla gündemimizde yer alan Seren Serengil bu sefer oklarını Atatürk hazımsızlığı yaşayıp sahneye çıkmayı reddeden Yunan şarkıcı Despina Vandi'ye çevirdi.
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Sivri dilli açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazin gündeminin kaos ihtiyacını karşılayan Seren Serengil birkaç gündür gündemden düşmüyor biliyorsunuz.
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Eski husumetlisi Gülben Ergen'e yıllar sonra yeniden sataşma kararı alan Serengil'in art arda yaptığı paylaşımlar gündeme bomba gibi düşmüş, yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Ergen'den sonra bir de son günlerde epey kilo veren Demet Akalın'a saran Seren Serengil manşetlerden düşmeyen isim oldu adeta.
Bu sefer eleştiri oklarının hedefinde ise bambaşka biri vardı. O kişi de geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Çeşme'de düzenlenen yardım gecesinde sahne alması beklenen Despina Vandi'ydi.
Atatürk fotoğrafları yüzünden sahneye çıkmayı reddedip, konseri iptal eden Yunan şarkıcı bir o kadar hadsizce yaptığı "...etkinliğe yandaş ve mutabakat dışı siyasi bir anlam yükleyerek..." açıklamasıyla tansiyonu daha da yükseltmişti.
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Seren Serengil olayın üzerinden geçen birkaç günün ardından sosyal medya hesabından tepkisini yeni gösterdi.
Serengil, Vandi'ye "...Birçok Rum vatandaşı burada sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Birçok senden çok daha büyük Yunan sanatçı buraya konser vermeye geliyor. Geldiğinde Türk Bayrağını ve Yunan Bayrağını elinde salladıklarında biz onları ayakta alkışlıyoruz. Sen herhalde orada 2. sınıf bir şarkıcısın ki böyle dikkat çekmeye, alamadığın alkışı böyle almaya çalışıyorsun..." diyerek acımadı.
"Sen de dene iyi olmayı dene ya da git Anna Vissi'nin çantasını taşı.. Örnek al onu belki birgün provokatör olmak yerine star olursun"
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