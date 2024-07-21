Despina Vandi'nin Atatürk Fiyaskosunu Yeni Fark Eden Seren Serengil Lafı Gediğine Fena Koydu!

Birkaç gündür Demet Akalın ve Gülben Ergen'le ağır şekilde sataşmasıyla gündemimizde yer alan Seren Serengil bu sefer oklarını Atatürk hazımsızlığı yaşayıp sahneye çıkmayı reddeden Yunan şarkıcı Despina Vandi'ye çevirdi.