Emrullah Erdinç Gerçeği Açıkladı: Canan Toprak, Dilan Polat'ın Tahliye Talebinin Reddi İddiasına Ateş Püskürdü

Tutuklu halde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye talebinin mahkeme tarafından reddedildiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Red kararının avukatlar tarafından onaylanmadığını söyleyen Canan Toprak'sa Emrullah Erdinç'in paylaşımıyla beraber iddiaları yalanladı!