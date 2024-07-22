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Emrullah Erdinç Gerçeği Açıkladı: Canan Toprak, Dilan Polat'ın Tahliye Talebinin Reddi İddiasına Ateş Püskürdü

Emrullah Erdinç Gerçeği Açıkladı: Canan Toprak, Dilan Polat'ın Tahliye Talebinin Reddi İddiasına Ateş Püskürdü

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.07.2024 - 13:31

Tutuklu halde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye talebinin mahkeme tarafından reddedildiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Red kararının avukatlar tarafından onaylanmadığını söyleyen Canan Toprak'sa Emrullah Erdinç'in paylaşımıyla beraber iddiaları yalanladı!

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Tüm Türkiye'nin gözünü kulağını diktiği Dilan Polat ve Engin Polat davasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Tüm Türkiye'nin gözünü kulağını diktiği Dilan Polat ve Engin Polat davasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Dilan'ın kardeşleri Sıla ve Can Doğu'nun tahliye edilmesinden sonra gözler Dilan Polat'a çevrilmişti. 908 sayfalık son MASAK raporunda Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı belirtilince tahliye olacağı iddiaları daha artmıştı.

Dilan'ın kardeşleri Sıla ve Can Doğu'nun tahliye edilmesinden sonra gözler Dilan Polat'a çevrilmişti. 908 sayfalık son MASAK raporunda Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı belirtilince tahliye olacağı iddiaları daha artmıştı.

Ardından 4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 5 tutuklu için İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunulduğu belirtilmişti.

Ardından 4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 5 tutuklu için İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunulduğu belirtilmişti.

Dışarda ümitli bekleyişini süren yakınları ise bugünkü duruşmadan oldukça iyi haberler bekliyordu. Ancak gelen haberlere göre; Dilan'ın tahliye talebinin 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği öne sürüldü.

Dışarda ümitli bekleyişini süren yakınları ise bugünkü duruşmadan oldukça iyi haberler bekliyordu. Ancak gelen haberlere göre; Dilan'ın tahliye talebinin 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği öne sürüldü.

Detayları da burada vermiştik:

Haberlerin sosyal medya tt olmasından sonra sosyal medya hesabından açıklamalar yapmaya başlayan Canan Toprak ise yakın arkadaşı Dilan'ın avukatlarından henüz net bir doğrulama gelmediğinin altını çizdi.

Haberlerin sosyal medya tt olmasından sonra sosyal medya hesabından açıklamalar yapmaya başlayan Canan Toprak ise yakın arkadaşı Dilan'ın avukatlarından henüz net bir doğrulama gelmediğinin altını çizdi.
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Öte yandan Dilan Polat'ın durumunun hiç iyi olmadığını da belirten Toprak takipçilerini bilgilendirmek için avukatla olan mesajlaşmasının bir kısmını da paylaştı.

Öte yandan Dilan Polat'ın durumunun hiç iyi olmadığını da belirten Toprak takipçilerini bilgilendirmek için avukatla olan mesajlaşmasının bir kısmını da paylaştı.

Ardından konuyla ilgili tam detayları yazan gazeteci Emrullah Erdinç'se "Dilan Polat'ın tahliye talebini değerlendiren Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, bu hafta kendisinin nöbetçi olmadığını gerekçe göstererek, tutukluluğa itiraza yanıt vermedi" ifadelerini kullandı.

Ardından konuyla ilgili tam detayları yazan gazeteci Emrullah Erdinç'se "Dilan Polat'ın tahliye talebini değerlendiren Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, bu hafta kendisinin nöbetçi olmadığını gerekçe göstererek, tutukluluğa itiraza yanıt vermedi" ifadelerini kullandı.

Erdinç'in açıklamasını paylaşıp haberlere sert çıkan Canan Toprak da "Pess etmek yokkk ama raporu paylaşmayan ret geldi diyen herkese PESSSS Daha net karar belli olmadı lütfen düşmeyin bugün tahliye kararını almak için dua edelim güzel enercimiizii kaybetmeyelim yüksek tutalım bütün haberler Şuan YALANNNNN" dedi.

Erdinç'in açıklamasını paylaşıp haberlere sert çıkan Canan Toprak da "Pess etmek yokkk ama raporu paylaşmayan ret geldi diyen herkese PESSSS Daha net karar belli olmadı lütfen düşmeyin bugün tahliye kararını almak için dua edelim güzel enercimiizii kaybetmeyelim yüksek tutalım bütün haberler Şuan YALANNNNN" dedi.

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