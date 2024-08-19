"Hangisi Daha Yakışıklı?" Anketi Sizi Epey Zorlayabilir: Alain Delon mu Cüneyt Arkın mı?

Sinema tarihinin en yakışıklı isimlerinin başında gelen Fransız oyuncu Alain Delon hayatını kaybetti. Efsane aktörün vefatı sonrası uzun zaman tartışılan o soru yeniden gündem oldu:

Cüneyt Arkın mı daha yakışıklı yoksa Alain Delon mu?

Hadi dev ankete...