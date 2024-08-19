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"Hangisi Daha Yakışıklı?" Anketi Sizi Epey Zorlayabilir: Alain Delon mu Cüneyt Arkın mı?

"Hangisi Daha Yakışıklı?" Anketi Sizi Epey Zorlayabilir: Alain Delon mu Cüneyt Arkın mı?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.08.2024 - 12:52

Sinema tarihinin en yakışıklı isimlerinin başında gelen Fransız oyuncu Alain Delon hayatını kaybetti. Efsane aktörün vefatı sonrası uzun zaman tartışılan o soru yeniden gündem oldu: 

Cüneyt Arkın mı daha yakışıklı yoksa Alain Delon mu?

Hadi dev ankete...

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Masmavi gözleri ve karizmasıyla dünyanın dört bir yanına nam salan Alain Delon'un vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu.

Masmavi gözleri ve karizmasıyla dünyanın dört bir yanına nam salan Alain Delon'un vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Unutulmaz aktörün vefat haberi ülkemizde de büyük yankı yarattı elbette. Sosyal medyanın çalkalandığı anlarda ise bir dönem Türk magazininde sıkça tartışılan soru bir kez daha akıllara geldi.

Unutulmaz aktörün vefat haberi ülkemizde de büyük yankı yarattı elbette. Sosyal medyanın çalkalandığı anlarda ise bir dönem Türk magazininde sıkça tartışılan soru bir kez daha akıllara geldi.

Yüz hatları, gözleri ve derin bakışlarıyla birbirlerine benzetilen Yeşilçam efsanemiz Cüneyt Arkın'la Fransız yıldız Alain Delon'un yakışıklılığı yine ve yeniden yarıştı.

Yüz hatları, gözleri ve derin bakışlarıyla birbirlerine benzetilen Yeşilçam efsanemiz Cüneyt Arkın'la Fransız yıldız Alain Delon'un yakışıklılığı yine ve yeniden yarıştı.

O zaman o dev soruyu bir kez de biz size soralım: Cüneyt Arkın mı daha yakışıklı yoksa Alain Delon mu?

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