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Her Gün Yaptığı Hatalarına Pişman Olan Serdar Ortaç Yıllar İçindeki Değişimine Hüzünlendi!

Her Gün Yaptığı Hatalarına Pişman Olan Serdar Ortaç Yıllar İçindeki Değişimine Hüzünlendi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.08.2024 - 10:50

Bir dönem sağlık sorunları ve fazla alkol yüzünden sahnede zor anlar yaşayan, şimdilerdeyse eski haline kavuşmak için çabalayan Serdar Ortaç yıllar içindeki değişimini paylaştı.

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"Karabiberim" parçasıyla inanılmaz bir çıkış yaptığı günden bu yana müzik listelerimizin vazgeçilmez ismi olan Serdar Ortaç şarkıları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle gönüllere taht kurmuştu.

"Karabiberim" parçasıyla inanılmaz bir çıkış yaptığı günden bu yana müzik listelerimizin vazgeçilmez ismi olan Serdar Ortaç şarkıları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle gönüllere taht kurmuştu.

Ancak kendisi son dönemlerde kıpır kıpır şarkılarıyla değil de; yıllardır mücadele ettiği MS hastalığı, zorlu boşanma süreci, kumar borçları, fazla alkol sorunları ve küfürler savurduğu bir garip canlı yayınlarıyla gündeme damgasını vuruyordu.

Ancak kendisi son dönemlerde kıpır kıpır şarkılarıyla değil de; yıllardır mücadele ettiği MS hastalığı, zorlu boşanma süreci, kumar borçları, fazla alkol sorunları ve küfürler savurduğu bir garip canlı yayınlarıyla gündeme damgasını vuruyordu.

Hatta geçtiğimiz aylarda konsere çok sarhoş çıktığı iddia edilen ünlü popçunun dansçıları sayesinde ayakta durduğu ve kendi şarkılarının sözlerini unuttuğu söylenmişti.

Hatta geçtiğimiz aylarda konsere çok sarhoş çıktığı iddia edilen ünlü popçunun dansçıları sayesinde ayakta durduğu ve kendi şarkılarının sözlerini unuttuğu söylenmişti.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

O dönemden sonra sağlığı daha da kötüye gitmeye başlayan ve tüm sevenlerini bir hayli üzen Serdar Ortaç'ın alkol ve sigara detoksu yapması büyük takdir toplamıştı.

O dönemden sonra sağlığı daha da kötüye gitmeye başlayan ve tüm sevenlerini bir hayli üzen Serdar Ortaç'ın alkol ve sigara detoksu yapması büyük takdir toplamıştı.

Serdar Ortaç aktif kullanmaya devam ettiği sosyal medya hesabından bu sefer nostaljik bir paylaşımda bulundu.

Serdar Ortaç aktif kullanmaya devam ettiği sosyal medya hesabından bu sefer nostaljik bir paylaşımda bulundu.
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"Pişmanım her gün yaptığım, hatalarıma" sözlerinin geçtiği "Pişmanım" şarkısıyla yıllar içindeki değişimini paylaşan Ortaç bir yandan bizleri eskiye götürürken bir yandan da son haliyle hüzünlendirdi.

"Pişmanım her gün yaptığım, hatalarıma" sözlerinin geçtiği "Pişmanım" şarkısıyla yıllar içindeki değişimini paylaşan Ortaç bir yandan bizleri eskiye götürürken bir yandan da son haliyle hüzünlendirdi.

İşte Serdar Ortaç'ın o paylaşımı...

Hadi gelin, kullanıcılardan gelen yorumlara da beraber bakalım:

Hadi gelin, kullanıcılardan gelen yorumlara da beraber bakalım:
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