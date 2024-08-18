Bir Annenin Büyük Mutluluklarından Birini Yaşayan Yasemin Tatlıses Oğlu Emir'in Emeklediği Anla Kalp Eritti
Bir Annenin Büyük Mutluluklarından Birini Yaşayan Yasemin Tatlıses Oğlu Emir'in Emeklediği Anla Kalp Eritti
Anneliğiyle yürekleri sıcacık yapan Yasemin Tatlıses bir annenin en mutlu olduğu anlardan birini yaşadı. Oğlu Sinan Emir'in ilk emeklediği anları paylaşan Yasemin Tatlıses'in notu da kalpleri eritti adeta...
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2017 yılıdan aşk yaşamaya başlayıp tüm gözleri üzerlerine çeken Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikilisi 2021'de yaptıkları görkemli ama asil bir düğünle nikah masasına oturmuştu!
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O günden sonra magazinin gözde evlileri olarak yakından takip edilen çift, evliliklerinin ikinci senesinde ikiz bebek bekledikleri haberi haberiyle tüm sevenlerini mutlu etmişti.
Yasemin ve İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta babalarının da isimlerini taşıyan oğulları ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarını alarak anne ve baba olma duygusuyla tanışmışlardı.
Geçtiğimiz aylarda yüzlerini açıkça gördüğümüz ikizleriyle daha sık paylaşım yapmaya başlayan taze anne-baba takipçilerini mest etti adeta.
Biricik bebişleriyle zaman zaman kahkahalara boğan paylaşımlarda bulunan güzeller güzeli anne Yasemin Tatlıses, sevimli oğlu Emir'in kıymetli bir anını paylaştı.
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Sinan Emir'in ilk emeklediği anların mutluluğunu yaşayan Yasemin Tatlıses o heyecanını "ilk adımları olmasa da" notuyla paylaştı.
İşte gülücükler saçan oğluşu Emir'in emeklediği anlar...
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