Şafak Sezer Son Yolculuğuna Uğurlanan Aydemir Akbaş'ın Cenazesindeki İzdihama Çok Öfkelendi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; acı haberiyle sanat dünyasını sarsan Aydemir Akbaş’ın cenaze töreninde arbede çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Şafak Sezer “Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım' diyerek sert çıkarken yaptığı 'akıl hastanesi' benzetmesiyle de dikkat çekti.