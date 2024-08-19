Şafak Sezer Son Yolculuğuna Uğurlanan Aydemir Akbaş'ın Cenazesindeki İzdihama Çok Öfkelendi!
Şafak Sezer Son Yolculuğuna Uğurlanan Aydemir Akbaş'ın Cenazesindeki İzdihama Çok Öfkelendi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/yasam/...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; acı haberiyle sanat dünyasını sarsan Aydemir Akbaş’ın cenaze töreninde arbede çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Şafak Sezer “Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım' diyerek sert çıkarken yaptığı 'akıl hastanesi' benzetmesiyle de dikkat çekti.
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Bu zamana kadar rol aldığı sayısız yapımla hafızalara kazınan Aydemir Akbaş geçtiğimiz yıl yeniden kansere yakalanmış ve kemoterapi almaya başlamıştı.
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15 Ağustos'ta fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğum bakım ünitesinde devam eden usta oyuncudan acı haber geldi maalesef ki.
88 yaşında hayatını kaybeden Akbaş, geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun naaşı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazıyla Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başta sanat ve spor camiasından pek çok ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde istenmeyen görüntüler de ortaya çıktı.
Ünlü isimleri görmek için camiiye gelenler yüzünden tören sırasında izdiham oluştu. İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında da arbede yaşandı.
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"İmparator" lakabıyla anılan türkücü, aracın etrafını saran hayranları nedeniyle bir süre araçtan inemeyince korumaları çevredekileri uyarmak zorunda kaldı.
Muhabir Online kameraları tarafından çekilen bir diğer görüntüde de Tatlıses cenaze töreni biter bitmez hayranlarının yoğun ilgisinden kaçtı.
Fotoğraf çektirebilmek için izdihamın yaşandığı törende imam cenaze namazını kıldırmakta bile zorlandı. Acı günde safta yer alan Şafak Sezer ise konuya dair epey sert çıktı.
“Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi! İnanılmaz bir rezillik… Dua edemedik, hiçbir şey yapamadık. Cami hocası namazı kıldıramayınca uyardı."
İbrahim abi 45 yıllık arkadaşıyla vedalaşmaya gelmiş, zor duruma düştü. Tabutun etrafını garip kıyafetli Tiktokçu çocuklar sarmış, garip hareketler yapıyorlar… Bir canlı yayın yapma modası başlamış. Akıl alır gibi değil. Dua etmemize izin vermediler, insan biraz saygı duyar.”
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gerçekten bizim halkımız rezil ya
8.sınıf komedi filmlerinizi izleyen kitleniz işte onlar ekmek kapınız
rezillik diz boyu da hayran kitlenizden ne bekliyorsunuz ki tiplere baktığında eğitim seviyesinin ne düzeyde olduğu görülüyor