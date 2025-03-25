Bir Bilene Sorduk: Uzmanlardan Temizlik Tüyoları
Bir Bilene Sorduk: Uzmanlardan Temizlik Tüyoları
Evde temizlik yaparken kendinizi bir dedektif gibi hissediyorsanız yalnız değilsiniz! Halının köşesindeki inatçı lekeyi bulup yok etmek, camları pırıl pırıl parlatmak ya da mutfakta günlerdir size göz kırpan yağ lekesiyle vedalaşmak... Tüm bunlar küçük zaferler değil mi? Ama merak etmeyin uzmanlardan aldığımız tüyolarla temizlik artık daha kolay ve eğlenceli!
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1. İnatçı lekelere elveda formülü.
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2. Ayna gibi camlar için su ve biraz sirke karışımı.
3. Banyoyu spa merkezine dönüştürme zamanı.
4. Dip köşe temizlik harekatı başlasın!
5. Mutfakta küçük ama etkili dokunuşlar için limon ve tuz.
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6. Ulaşılması zor köşelere elveda!
7. Derzleri yeniden bembeyaz yapıyoruz.
8. Evlerin gözbebeği perdeler...
9. Parkelerin parıldayan sırrı arap sabunu.
10. Dolaplardaki ahşap kokusuna veda ediyoruz.
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