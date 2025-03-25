onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Bir Bilene Sorduk: Uzmanlardan Temizlik Tüyoları

etiket Bir Bilene Sorduk: Uzmanlardan Temizlik Tüyoları

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 12:01

Evde temizlik yaparken kendinizi bir dedektif gibi hissediyorsanız yalnız değilsiniz! Halının köşesindeki inatçı lekeyi bulup yok etmek, camları pırıl pırıl parlatmak ya da mutfakta günlerdir size göz kırpan yağ lekesiyle vedalaşmak... Tüm bunlar küçük zaferler değil mi? Ama merak etmeyin uzmanlardan aldığımız tüyolarla temizlik artık daha kolay ve eğlenceli!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İnatçı lekelere elveda formülü.

İnatçı lekeler bazen tam bir baş belası olabilir. Özellikle kahve ya da yağ lekeleriyle vedalaşmak hiç kolay değildir. Karbonat ve sirke ikilisi burada devreye giriyor! Bir kaşık karbonatı lekenin üzerine serpip sirkeyi ekleyin biraz bekleyip silin. Sonuç: Sihir gibi!

2. Ayna gibi camlar için su ve biraz sirke karışımı.

Cam silmek bazen büyük bir sabır işi olabilir. Uzmanlar, su ve sirke karışımıyla camları silmenin hem daha etkili hem de iz bırakmadan parlatıcı bir yöntem olduğunu söylüyor. Gazete kağıdıyla silerseniz ekstra parlaklık garantili!

3. Banyoyu spa merkezine dönüştürme zamanı.

Banyo temizliği göz korkutucu gelebilir ama doğru ürünlerle bu iş keyfe dönüşebilir. Kireç lekeleri için beyaz sirke ve limon suyu karışımı mucizeler yaratır. Duş başlığını bu karışıma batırın ve birkaç saat bekletin pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Aynı yöntemi lavabo giderlerinizi açmak için de kullanabilirsiniz.

4. Dip köşe temizlik harekatı başlasın!

4. Dip köşe temizlik harekatı başlasın!

Derinlemesine bir temizlik için Philips AquaTrio 9000 ile ister sadece kuru süpürme yapın, ister aynı anda süpürüp silerek dip köşe temizlikte fark yaratın! Süpürme, silme ve sıvıları çekme özellikleri sayesinde temizlik dert olmaktan çıkıyor geriye sadece pırıl pırıl bir evin tadını çıkarmak kalıyor.

5. Mutfakta küçük ama etkili dokunuşlar için limon ve tuz.

Mutfak temizliği denince akan sular durur. Kesme tahtalarınızı temizlemek için limon ve tuz ikilisini kullanabilirsiniz. Hem doğal hem de mikroplara karşı etkili! Aynı zamanda bulaşık makinenizin daha temiz kokması için içine bir bardak sirke koyup boş çalıştırabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ulaşılması zor köşelere elveda!

6. Ulaşılması zor köşelere elveda!

Temizlikte belki de en çok ulaşılması zor yerler, köşeler ve dar alanlardan kaçarız. Koltuk araları, dolap köşeleri ya da merdiven basamakları bazen bir kabus gibi gözükebilir. Philips AquaTrio 9000 ile çıkarılabilir el süpürgesi aparatı ve özel başlıklarıyla bu köşelere kolayca ulaşıp birkaç hamlede tozları ortadan kaldırabilirsiniz. Temizliği daha pratik hale getirmek sizi bir sonraki temizliğe motive edecek!

7. Derzleri yeniden bembeyaz yapıyoruz.

Derz aralarını eski haline döndürmek sandığınız kadar zor değil! Bir miktar elma sirkesi ve tuzu karıştırıp derz aralarına dökün. Eski bir diş fırçasıyla biraz ovalayın. Sirkenin asidik gücüyle kirler yerini pırıl pırıl beyazlığa bırakacak. Son adımda mutlaka suyla durulamayı unutmayın!

8. Evlerin gözbebeği perdeler...

Perdelerin bembeyaz ve mis kokulu halini sevmeyen var mı? Üstelik bunu sadece toz şekerle yapabilirsin. Perdelerini yıkarken üzerine 1 fincan toz şekeri dökerek hem perdelerini beyazlatabilir hem de üzerine sinen kötü kokulardan kurtulabilirsin.

9. Parkelerin parıldayan sırrı arap sabunu.

Parıldayan parkeler için arap sabunu ve sirkeyi karıştırarak mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. Sirkenin mikropları kırma özelliğiyle her bir köşeyi gönül rahatlığıyla silip parlatabilirsiniz.

10. Dolaplardaki ahşap kokusuna veda ediyoruz.

Gardıropları bazen ne kadar havalandırsak da dolap kokusundan kurtulamayız. Bunun için beyaz sirkeyi direkt dolaba püskürterek ya da bir kap içerisinde mobilyanın yakınına koyarak bir süre bekletebilirsiniz. Daha sonra durulayıp, havalandırdığınız dolabın içine yasemin, lavanta gibi kurutulmuş çiçek keseleri ekleyebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Çekme Makarna
Çekme Makarna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın