Bir Bilene Sorduk: Uzmanlardan Temizlik Tüyoları

Temizlikte belki de en çok ulaşılması zor yerler, köşeler ve dar alanlardan kaçarız. Koltuk araları, dolap köşeleri ya da merdiven basamakları bazen bir kabus gibi gözükebilir. Philips AquaTrio 9000 ile çıkarılabilir el süpürgesi aparatı ve özel başlıklarıyla bu köşelere kolayca ulaşıp birkaç hamlede tozları ortadan kaldırabilirsiniz. Temizliği daha pratik hale getirmek sizi bir sonraki temizliğe motive edecek!