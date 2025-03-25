onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney İfadeye Çağırıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney İfadeye Çağırıldı

Beyoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2025 - 11:45 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 12:06

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet iddiasıyla açılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır” denildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik 'seçimde usulsüzlük' iddialarıyla yürütülen soruşturmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik 'seçimde usulsüzlük' iddialarıyla yürütülen soruşturmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 'Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır' ifadelerine yer verildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın