Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney İfadeye Çağırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney İfadeye Çağırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet iddiasıyla açılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır” denildi.
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CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik 'seçimde usulsüzlük' iddialarıyla yürütülen soruşturmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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